باريس تفتتح دورة الألعاب البارالمبية بعرض استثنائي في قلب المدينة

المصدر: وكالات

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بعد أسابيع فقط من استضافة دورة الألعاب الأولمبية، يبدأ الصيف الرياضي في باريس فصله الأخير يوم الأربعاء بحفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية.

ما يزيد على 4 آلاف رياضي من ذوي الإعاقات البدنية والبصرية والذهنية يتنافسون في 22 رياضة على مدار الأيام الـ 11 المقبلة.

المنظمون وعدوا بعرض افتتاحي مذهل للبارالمبياد.

مرة أخرى، تقام مراسم الافتتاح خارج ملعب. ولكن بخلاف افتتاح أولمبياد باريس 2024، الذي تضمن موكبا للقوارب بنهر السين، يقام حفل افتتاح البارالمبياد حصريا على اليابسة، حيث يجوب الرياضيون جادة الشانزليزيه الشهيرة إلى مراسم استقبال في ساحة الكونكورد.

وفي السياق، قال المدير الفني لمراسم الافتتاح، توماس جولي، الذي قاد أيضا حفل افتتاح الأولمبياد، إن الحدث من المقرر أن "يعرض الرياضيين البارالمبيين والقيم التي يجسدونها"، ووعد بعرض "لم يسبق له مثيل من قبل".

قال المنظمون إن أكثر من مليوني تذكرة تم بيعها للبارالمبياد.

تبدأ المنافسات رسميا يوم الخميس بتوزيع الميداليات الأولى في التايكوندو وتنس الطاولة وسباق الدراجات على المضمار.

ويتم تجميع الرياضيين حسب مستويات الإعاقة لضمان تكافؤ الفرص قدر الإمكان.

وهناك رياضتان فقط في البرنامج - هما كرة الهدف والبوتشيا - ليس لهما ما يعادلهما في الأولمبياد.

بدوره، قال رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، أندرو بارسونز، إن الحشود الكبيرة المتوقعة في باريس تعني الكثير للرياضيين، الذين تنافس العديد منهم أمام مدرجات خاوية في بارالمبياد طوكيو قبل ثلاث سنوات بسبب جائحة كوفيد-19.

وأضاف في تصريحات للأسوشيتدبرس عشية مراسم الافتتاح، قائلا "نظرا لأن طموحنا هو أن ينظر إلينا وأن يتم فهمنا أننا الحدث الرياضي الأكثر تحولا على هذا الكوكب، فمن المهم أن تكون لدينا هذه الأجواء".

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