تشنغ تبقي على عزيمتها بعد باريس وتخطط للنجاح في أمريكا المفتوحة

المصدر: وكالات

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قالت البطلة الأولمبية تشنغ تشين ون إنها ترفض السماح للتاريخ أن يعيد نفسه، إذ تأمل في التقدم في بطولة أمريكا المفتوحة بعد فوزها بأول ميدالية ذهبية أولمبية للصين في منافسات فردي التنس في باريس.

ولقد قدمت أداء متواضعا في بطولات كبرى سابقا، وهو المصير الذي يتعين على اللاعبة الصينية (21 عاما) تجنبه للفوز بأول بطولة كبرى لها.

ونجحت تشنغ في تجاوز العقبة الأولى عندما حولت خسارتها في المجموعة الأولى لتتغلب على الأمريكية أماندا أنيسيموفا في نيويورك أمس الاثنين.

وقالت تشنغ "إنها المباراة المثالية التي أخسرها، خاصة بعد تحقيق نجاح كبير، لأنني أعلم ذلك بنفسي. عادة ما أبالغ في تقديري بعد تحقيق نجاح كبير.

"لذلك هذه المرة عندما أحقق النجاح، أقول لنفسي، لا أريد أن أسمح لهذا أن يحدث. سأستمر في العمل الجاد والحفاظ على عقلية مستقرة".

ليس من الغريب أن تتعثر تشنغ بعد فترة وجيزة من تألقها في البطولات المهمة.

وبعد ظهورها في دور الثمانية لبطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي، خرجت من الدور الأول في بطولة الصين المفتوحة. وبعد وصولها إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام، عانت من أداء دون المستوى في بطولة قطر المفتوحة.

وقالت "لقد مررت بهذه التجربة بالفعل. لذلك هذه المرة عندما حققت النجاح في الألعاب الأولمبية وقبل بدء البطولة التالية قلت، كل شيء يبدأ من الصفر. أنت لست بطلة أولمبية بعد الآن.

"فقط كوني متواضعة وحاولي العمل بجدية، وقاتلي في كل مباراة. لأنه إذا لم تقاتلي، فستكون لديكي فرصة كبيرة للخسارة".

وستواجه تشنغ الروسية إريكا أندريفا في الدور الثاني.

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