بعد استبعادها من الأولمبياد.. صدمة جديدة للمصارعة الهندية فينيش فوجات

المصدر: وكالات

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رفضت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) الاستئناف الذي قدمته المصارعة الهندية فينيش فوجات بعد استبعادها من منافسات المصارعة الحرة في أولمبياد باريس بسبب زيادة وزنها بمقدار 100 جرام قبل مشاركتها في منافسات وزن 50 كجم للسيدات صباح يوم مباراة تحديد الفائزة بالميدالية الذهبية.

وأكدت فوجات أحقيتها في الحصول على ميدالية فضية مشتركة، بعد تأهلها للنهائي عقب فوزها بثلاث مباريات لتصبح أول مصارعة هندية تنافس على الميدالية الذهبية في الأولمبياد.

وتقدمت فوجات باستئناف أمام كاس باعتبار أن وزنها كان متناسقا خلال منافسات الدور قبل النهائي، لكن المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي رفضت الاستئناف.

وأشارت "كاس" في بيان مساء أمس الأربعاء إلى أن "الطلب المقدم من فينيش فوجات بتاريخ السابع من آب/أغسطس 2024 جرى رفضه".

وعبرت بي تي اوشا، رئيسة الاتحاد الهندي للرياضات الأولمبية، عن صدمتها وخيبة أملها من قرار كاس ، مشيرة إلى أنه يتم الآن دراسة المزيد من الخيارات القانونية للطعن في قرار المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي.

وفازت فوجات، بطلة ألعاب الكومنولث ثلاث مرات، على اليابانية يوي سوساكي، المصنفة الأولى عالميا وبطلة أولمبياد طوكيو 2020، في الدور الأول.

ورغم ذلك، وفي صباح يوم مباراة تحديد الفائزة بالميدالية الذهبية، كانت اللاعبة الهندية تزيد بمقدار 100 جرام عن الوزن المسموح به وهو 50 كيلو جرام.

وبناء على ذلك، تواجدت الكوبية يوسنيليس جوزمان مكان فوجات في المباراة النهائية، حيث اكتفت جوزمان بالحصول على الميدالية الفضية، عقب خسارتها أمام الأمريكية سارة هيلدبراندت.

وقدم الوفد الهندي احتجاجا للاتحاد الدولي للمصارعة، غير أنه رفض.

وأثارت القضية ضجة كبيرة، وخاصة بسبب التدابير التي اتخذت لمساعدة فوجات على إنقاص وزنها، والتي تضمنت قص شعرها. حتى أنها نُقلت إلى المستشفى بسبب خطر الجفاف.

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