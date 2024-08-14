تشويه "غرافيتي" يحتفي بلاعبة إيطالية سمراء بعد الفوز بذهبية الأولمبياد

المصدر: وكالات

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استنكر عمدة روما وآخرون تشويه لوحة جدارية في الشارع (غرافيتي) احتفت ببطلة الكرة الطائرة الإيطالية باولا إيغونو، التي ساعدت في قيادة إيطاليا إلى الفوز بأول ميدالية ذهبية أولمبية لها على الإطلاق في كرة الطائرة للسيدات، والتي واجهت سنوات من الإساءة العنصرية في وطنها.

اختيرت إيغونو، التي ولدت في إيطاليا لأبوين من أصل نيجيري، كأفضل لاعبة في البطولة بعد أن قادت إيطاليا للفوز على الولايات المتحدة المدافعة عن اللقب يوم الأحد في باريس. وتوجت الميدالية الذهبية بطولة أولمبية هيمنت عليها السيدات الإيطاليات، حيث لم يخسرن سوى مجموعة واحدة فقط.

وبعد ساعات من انتهاء الألعاب، احتفلت فنانة الشارع لايكا عبر غرافيتي بإيغونو أمام مقر اللجنة الأولمبية الإيطالية في روما. وحمل العمل عنوان "الإيطالية"، ويظهر إيغونو، بشعرها المميز بتسريحة ذيل حصان الطويل، وزيها الأزرق للمنتخب الإيطالي، وهي تضرب كرة مكتوب عليها "أوقفوا العنصرية والكراهية ورهاب الأجانب".

كان ذلك إشارة إلى سنوات الإساءة العنصرية التي تحملتها إيغونو كلاعبة رياضية سمراء في إيطاليا، حيث شككت شخصيات بارزة بانتظام في جنسيتها و"إيطاليتها".

إيغونو إيطالية وحصلت على أحد أعلى الأوسمة المدنية في البلاد عام 2021 من الرئيس الإيطالي.

بعد يوم واحد من بدء تداول صور الغرافيتي الاحتفالي الذي رسمته لايكا، قام شخص ما بالرسم فوق العمل الأصلي، ما أدى إلى تحول بشرة إيغونو الداكنة إلى اللون الوردي وطمس الكلمات الموجودة على الكرة.

وندد عمدة روما، روبرتو غالتييري، بالتخريب ووصفه بأنه "إهانة دنيئة ومخزية" لكل من إيغونو ولايكا.

وفي بيان اشادته بعظمة إيغونو الرياضية والتزام لايكا بمكافحة رهاب الأجانب، قال غالتييري "من المحزن أنه في عام 2024 لا يزال هناك عنصريون أسرى لجهلهم ويريدون إعادة التاريخ إلى الوراء".

يوم الثلاثاء، استخدم شخص ما قلم تحديد داكن لمحاولة استعادة التصميم الأصلي الذي رسمته لايكا.

في عام 2022، هددت إيغونو بالانسحاب من المنتخب الوطني بعد تعرضها لإساءة عنصرية عبر الإنترنت تشكك في هويتها الإيطالية، وهو دليل على الافتراضات الشائعة بأن أي شخص أسمر هو مهاجر.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي لشرح الغرافيتي، كتبت لايكا أنه لا مكان في إيطاليا لرهاب الأجانب أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب. وكتبت تقول "العنصرية وباء اجتماعي يجب التغلب عليه. والقيام بذلك من خلال الرياضة أمر مهم جدا".

وضم فريق كرة الطائرة الإيطالي الفائز إيطاليات سمراوات آخريات، بالإضافة إلى إيكاترينا أنتروبوفا، وهي روسية لعبت لفترة طويلة في إيطاليا ومنحتها الحكومة الجنسية الإيطالية العام الماضي.

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