لوس أنجلوس تستعد لأولمبياد 2028 بإضافات رياضية جديدة وإرث هوليوودي

المصدر: البيان

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بعد ختام دورة الألعاب الأولمبية في باريس، استلمت مدينة لوس أنجلوس المشعل الأولمبي استعدادًا لاستضافة دورة 2028.

ولأول مرة، ستكون المدينة على موعد مع تنظيم الألعاب الصيفية للمرة الثالثة بعد دورتي 1932 و1984.

وسيكون الحدث الرياضي العالمي من 14 إلى 30 يوليو 2028.

خلال الحفل الختامي في استاد فرنسا، قدمت لوس أنجلوس لمحة أولية عن ألعابها عبر عرض مدته 15 دقيقة، بمشاركة الممثل الشهير توم كروز.

على الجانب الرياضي، شهد البرنامج تغييرات، حيث تم استبعاد رياضة البريك دانس التي ظهرت لأول مرة في باريس، وتم إضافة خمس رياضات جديدة هي: البيسبول، السوفتبول، الكريكيت، الاسكواش، وكرة القدم العلم (النسخة غير الاحتكاكية من كرة القدم الأمريكية) والكروس.

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