العلم الأولمبي يصل لوس انجليس التي تستضيف ألعاب 2028

المصدر: وكالات

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وصل العلم الأولمبي أمس الاثنين إلى لوس انجليس حيث سيتم رفعه في عام 2028 عندما تستضيف المدينة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة.

ووصل العلم على متن طائرة تابعة لشركة دلتا للطيران تحمل رياضيين ومسؤولين أمريكيين، وقد رُسم على جانبها "إل.أية28" وأشجار النخيل. وصدحت إحدى أغاني أسطورة الهيب هوب الراحل توباك شاكور عبر مكبرات الصوت على مدرج مطار لوس انجليس الدولي أثناء توقف الطائرة.

ونزلت رئيسة بلدية لوس انجليس كارين باس من الطائرة مرتدية زي رياضي أحمر للفريق الأمريكي وابتسمت بشدة وهي تلوح بالعلم الأولمبي قبل أن تنزل سلم الطائرة ليستقبلها حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم. ورافقت رئيسة بلدية لوس انجليس ديلاني شنيل متسابقة الغطس والمتزلج تيت كارو وآخرون.

وقالت باس في المطار إنها شعرت "بفخر ومسؤولية هائلين" بعد أن تسلمت العلم الأولمبي في باريس يوم الأحد الماضي.

وفي حين تبذل لوس انجليس جهودا كبيرة لاستضافة ألعاب أولمبية رائعة، قالت رئيسة بلدية المدينة إن المنظمين الأمريكيين يشعرون الآن "بالحاجة إلى بذل المزيد من الجهد".

ومنحت اللجنة الأولمبية الدولية مدينة لوس انجليس حق الاستضافة الأولمبياد في عام 2017. وستكون هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها لوس انجليس الألعاب في العصر الحديث، بعد أن استضافتها عامي 1932 و1984.

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