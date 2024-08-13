السجل الكامل للميداليات العربية في الألعاب الأولمبية

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أمستردام 1928

* المصري سيد نصير ذهبية رفع الأثقال للوزن خفيف الثقيل

* المصري إبراهيم مصطفى ذهبية المصارعة للوزن خفيف الثقيل

* المصري فريد سميكة فضية الغطس من المنصة الثابتة

* المصري سميكة أيضاً برونزية الغطس من المنصة المتحركة

برلين 1936

* المصري خضر التوني ذهبية رفع الأثقال للوزن المتوسط

*ا لمصري أنور محمد مصباح ذهبية رفع الأثقال للوزن الخفيف

* المصري صالح سليمان فضية رفع الأثقال لوزن الريشة

* المصري إبراهيم شمس برونزية رفع الأثقال لوزن الريشة

* المصري إبراهيم واصف برونزية رفع الأثقال لوزن خفيف الثقيل

لندن 1948

* المصري إبراهيم شمس ذهبية رفع الأثقال للوزن الخفيف

* المصري محمود فياض ذهبية رفع الأثقال لوزن الريشة

* المصري عطية حمودة فضية رفع الأثقال للوزن الخفيف

* المصري محمود حسن فضية المصارعة لوزن الديك

* المصري إبراهيم عرابي برونزية المصارعة - خفيف ثقيل

هلسنكي 1952

* اللبناني زكريا شهاب فضية المصارعة لوزن الديك

* اللبناني خليل طه برونزية المصارعة للوزن الوسط

* المصري عبدالعال راشد برونزية المصارعة لوزن الريشة

روما 1960

* المغربي عبدالسلام الراضي فضية سباق الماراثون

* المصري عثمان السيد فضية المصارعة لوزن الذبابة

* المصري عبدالمنعم الجندي برونزية الملاكمة لوزن الذبابة

* العراقي عبدالواحد عزيز برونزية رفع الاثقال للوزن الخفيف

طوكيو 1964

* التونسي محمد القمودي فضية سباق 10 آلاف متر

* التونسي حبيب قلحية برونزية الملاكمة لوزن خفيف الوسط

مكسيكو 1968

*التونسي محمد القمودي ذهبية سباق 5 آلاف م في ألعاب القوى

*التونسي محمد القمودي برونزية سباق 10 آلاف م

ميونيخ 1972

* التونسي محمد القمودي فضية سباق 5 آلاف م في ألعاب القوى

* اللبناني محمد الطرابلسي فضية رفع الأثقال للوزن المتوسط

موسكو 1980

* اللبناني حسن بشارة برونزية المصارعة لوزن فوق الثقيل

* لوس انجليس 1984

* المغربي سعيد عويطة ذهبية سباق 5 آلاف م في ألعاب القوى

* المغربية نوال المتوكل ذهبية سباق 400 حواجز في ألعاب القوى

* السوري جوزف عطية فضية في المصارعة اليونانية-الرومانية

* المصري محمد علي رشوان فضية في الجودو

* الجزائري مصطفى موسى برونزية تحت 81 كلغ في الملاكمة

* الجزائري محمد زاوي برونزية تحت 75 كلغ في الملاكمة

سيول 1988

* المغربي إبراهيم بوطيب ذهبية سباق 10 آلاف م في ألعاب القوى

* المغربي سعيد عويطة برونزية سباق 800 م في ألعاب القوى

* المغربي عبدالحق عشيق برونزية في الملاكمة

* الجيبوتي أحمد صالح برونزية في سباق الماراثون في ألعاب القوى

برشلونة 1992

* المغربي خالد السكاح ذهبية سباق 10 آلاف م في ألعاب القوى

* الجزائرية حسيبة بولمرقة ذهبية سباق 1500 م في ألعاب القوى

* المغربي رشيد لبصير فضية سباق 1500 م في ألعاب القوى

* القطري محمد سليمان برونزية سباق 1500 م في ألعاب القوى

* الجزائري حسين سلطاني برونزية في الملاكمة لوزن الريشة

* المغربي محمد عشيق برونزية في الملاكمة لوزن الديك

أتلانتا 1996

* الجزائري نور الدين مرسلي ذهبية سباق 1500 م في ألعاب القوى

* السورية غادة شعاع ذهبية مسابقة السباعية في ألعاب القوى

* الجزائري حسين سلطاني ذهبية الوزن الخفيف في الملاكمة

* الجزائري محمد بحاري برونزية وزن -75 كلغ في الملاكمة

* التونسي فتحي الميساوي برونزية في وزن -63.5 كلغ في الملاكمة

* المغربي خالد بولامي برونزية سباق 5 آلاف م في ألعاب القوى

* المغربي صلاح حيسو برونزية سباق 10 آلاف م في ألعاب القوى

سيدني 2000

* الجزائرية نورية بنيدة مراح ذهبية سباق 1500 م في ألعاب القوى

* السعودي هادي صوعان فضية سباق 400 م حواجز

الجزائري علي سعيد سياف فضية سباق 5 آلاف م في ألعاب القوى

المغربي هشام الكروج فضية سباق 1500 م في ألعاب القوى

المغربي إبراهيم لحلافي برونزية سباق 5 آلاف م في ألعاب القوى

* المغربي علي الزين برونزية سباق 3 آلاف م موانع في ألعاب القوى

* المغربية نزهة بدوان برونزية سباق 400 ن حواجز

* الجزائري عبدالرحمن حماد برونزية مسابقة الوثب العالي

* الجزائري سعيد جابر القرني برونزية سباق 800 م

* الكويتي فهيد الديحاني برونزية الحفرة المزدوجة في الرماية

* القطري أسعد سعيد سيف برونزية وزن 105 كلغ في رفع الأثقال

* المغربي الطاهر التمسماني برونزية وزن 57 كلغ في الملاكمة

* الجزائري محمد علالو برونزية وزن 63.5 كلغ في الملاكمة

* السعودي خالد العيد برونزية قفز الحواجز في الفروسية

أثينا 2004

* المغربي هشام الكروج ذهبية سباق 1500 م في ألعاب القوى

* المغربي هشام الكروج ذهبية سباق 5 آلاف م في ألعاب القوى

* الإماراتي الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم ذهبية الرماية

* المصري كرم جابر ذهبية وزن 96 كلغ في المصارعة

* المغربية حسناء بنحسي فضية سباق 800 م في ألعاب القوى

* المصري محمد علي رضا فضية وزن +91 كلغ في الملاكمة

* المصري أحمد إسماعيل برونزية وزن 81 كلغ في الملاكمة

* المصري محمد السيد برونزية وزن 91 كلغ في الملاكمة

* المصري تامر بيومي برونزية وزن 58 كلغ في التايكواندو

* السوري ناصر الشامي برونزية وزن 91 كلغ في الملاكمة

بكين 2008

* التونسي أسامة الملولي ذهبية سباق 1500 م حرة في السباحة

* السوداني إسماعيل أحمد إسماعيل فضية سباق 800 م

* المغربي جواد غريب فضية سباق الماراثون في ألعاب القوى

* الجزائري عمار بن يخلف فضية وزن -90 كلغ في الجودو

* المصري هشام مصباح برونزية وزن -90 كلغ في الجودو

* المصرية عبير عبدالرحمن برونزية وزن 69 كلغ في المصارعة

* الجزائرية صورية حداد برونزية وزن 52 كلغ في الجودو

* المغربية حسناء بنحسي برونزية سباق 800 م في ألعاب القوى

لندن 2012

* الجزائري توفيق مخلوفي ذهبية سباق 1500 م في ألعاب القوى

* التونسي أسامة الملولي ذهبية سباق 10 كلم في السباحة

* البحرينية مريم جمال ذهبية سباق 1500 م في ألعاب القوى

* التونسية حبيبة الغريبي ذهبية سباق 3 آلاف م موانع

* المصري كرم جابر فضية وزن 84 كلغ في المصارعة

* المصري علاء الدين أبو القاسم فضية سلاح الشيش في المبارزة

* المصرية عبير عبدالرحمن فضية وزن 75 كلغ في رفع الأثقال

* القطري معتز برشم فضية الوثب العالي في ألعاب القوى

* التونسي أسامة الملولي برونزية سباق 1500 م حرة في السباحة

* المنتخب السعودي برونزية قفز الحواجز في الفروسية

* القطري ناصر العطية برونزية السكيت في الرماية

* المغربي عبدالعاطي إيغيدير برونزية سباق 1500 م

* الكويتي فهيد الديحاني برونزية التراب في الرماية

* المصري طارق يحيى برونزية وزن 85 كلغ في رفع الأثقال

ريو دي جانيرو 2016

* البحرينية روث جيبيت ذهبية سباق 3 آلاف م موانع

* الأردني أحمد أبو غوش ذهبية وزن -68 كلغ في التايكواندو

* الجزائري توفيق مخلوفي فضية سباق 800 م في ألعاب القوى

* الجزائري توفيق مخلوفي فضية سباق 1500 م في ألعاب القوى

* البحرينية جبكيروي كيروا فضية الماراثون في ألعاب القوى

* القطري معتز برشم فضية مسابقة الوثب العالي في ألعاب القوى

* المغربي محمد ربيعي برونزية وزن 69 كلغ في الملاكمة

* الإماراتي توما سيرجيو برونزية وزن 81 كلغ في الجودو

* المصري محمد إيهاب برونزية وزن 77 كلغ في رفع الأثقال

* المصرية سارة سمير برونزية وزن 69 كلغ في رفع الأثقال

* المصرية هداية ملاك برونزية وزن -57 كلغ في التايكواندو

* التونسية إيناس البوبكري برونزية سلاح الشيش في المبارزة

* التونسية مروى العمري برونزية وزن 58 كلغ في المصارعة

* التونسي أسامة الوسلاتي برونزية وزن -80 كلغ في التايكواندو

* للإشارة، أحرز الراميان الكويتيان فهيد الديحاني وعبدالله الرشيدي ذهبية الحفرة المزدوجة (دبل تراب) وبرونزية السكيت على التوالي، لكنهما شاركا تحت العلم الأولمبي بسبب إيقاف الكويت

طوكيو 2020 (أقيم في 2021)

* القطري فارس إبراهيم حسّونة ذهبية وزن 96 كلغ في رفع الأثقال

* القطري معتز برشم ذهبية الوثب العالي

* التونسي أحمد الحفناوي ذهبية 400 م حرة في السباحة

* المغربي سفيان البقالي ذهبية 3 آلاف م موانع ألعاب قوى

* المصرية فريال أشرف عبدالعزيز ذهبية وزن +61 كلغ في الكاراتيه

* التونسي محمد خليل الجندوبي فضية وزن -58 كلغ في التايكواندو

* الأردني صالح الشرباتي فضية وزن -80 كلغ في التايكواندو

* المصري أحمد الجندي فضية الخماسي الحديث

* السعودي طارق حامدي فضية وزن +75 كلغ في الكاراتيه

* البحرينية كالكيدان غيزاهيغني فضية 10 آلاف م في ألعاب قوى

* المصري سيف عيسى برونزية وزن -80 كلغ في التايكواندو

* المصرية هداية ملاك برونزية وزن -57 كلغ في التايكواندو

* المصري محمد السيد إبراهيم برونزية وزن 67 كلغ في المصارعة

* المصرية جيانا فاروق لطفي برونزية وزن -61 كلغ في الكاراتيه

* الكويتي عبدالله الرشيدي برونزية رماية السكيت

* السوري معن أسعد برونزية وزن +109 كلغ في رفع الأثقال

* الأردني عبدالرحمن المصاطفة برونزية وزن -67 كلغ في الكاراتيه

* القطريان أحمد تيجان وشريف يونس برونزية الكرة الطائرة الشاطئية

باريس 2024

*الجزائرية كايليا نمور ذهبية العارضتين مختلفتي الارتفاع في الجمباز

*البحرينية وينفريد يافي ذهبية 3 آلاف م موانع في ألعاب القوى

*المغربي سفيان البقالي ذهبية 3 آلاف م موانع في ألعاب القوى

*التونسي فراس القطوسي ذهبية وزن -80 كلغ في التايكواندو

*الجزائرية إيمان خليف ذهبية وزن 66 كلغ في الملاكمة

*المصري أحمد الجندي ذهبية الخماسي الحديث

*البحريني أحمد تاج الدين ذهبية وزن 97 كلغ في المصارعة الحرّة

*البحرينية سلوى عيد ناصر فضية 400 م في ألعاب القوى

التونسي فارس فرجاني فضية الحسام في المبارزة

الأردني زيد مصطفى فضية وزن -68 كلغ في التايكواندو

*المصرية سارة سمير فضية وزن 69 كلغ في رفع الأثقال

*المصري محمد السيّد برونزية السيف في المبارزة

*التونسي محمد خليل الجندوبي برونزية وزن -58 كلغ في التايكواندو

*منتخب المغرب برونزية كرة القدم للرجال

*القطري معتز برشم برونزية الوثب العالي في ألعاب القوى

*الجزائري جمال سجاتي برونزية سباق 800 م في ألعاب القوى

*البحريني غور ميناسيان برونزية وزن +102 كلغ في رفع الأثقال

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