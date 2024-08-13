السجل الكامل للميداليات العربية في الألعاب الأولمبية
أمستردام 1928
* المصري سيد نصير ذهبية رفع الأثقال للوزن خفيف الثقيل
* المصري إبراهيم مصطفى ذهبية المصارعة للوزن خفيف الثقيل
* المصري فريد سميكة فضية الغطس من المنصة الثابتة
* المصري سميكة أيضاً برونزية الغطس من المنصة المتحركة
برلين 1936
* المصري خضر التوني ذهبية رفع الأثقال للوزن المتوسط
*ا لمصري أنور محمد مصباح ذهبية رفع الأثقال للوزن الخفيف
* المصري صالح سليمان فضية رفع الأثقال لوزن الريشة
* المصري إبراهيم شمس برونزية رفع الأثقال لوزن الريشة
* المصري إبراهيم واصف برونزية رفع الأثقال لوزن خفيف الثقيل
لندن 1948
* المصري إبراهيم شمس ذهبية رفع الأثقال للوزن الخفيف
* المصري محمود فياض ذهبية رفع الأثقال لوزن الريشة
* المصري عطية حمودة فضية رفع الأثقال للوزن الخفيف
* المصري محمود حسن فضية المصارعة لوزن الديك
* المصري إبراهيم عرابي برونزية المصارعة - خفيف ثقيل
هلسنكي 1952
* اللبناني زكريا شهاب فضية المصارعة لوزن الديك
* اللبناني خليل طه برونزية المصارعة للوزن الوسط
* المصري عبدالعال راشد برونزية المصارعة لوزن الريشة
روما 1960
* المغربي عبدالسلام الراضي فضية سباق الماراثون
* المصري عثمان السيد فضية المصارعة لوزن الذبابة
* المصري عبدالمنعم الجندي برونزية الملاكمة لوزن الذبابة
* العراقي عبدالواحد عزيز برونزية رفع الاثقال للوزن الخفيف
طوكيو 1964
* التونسي محمد القمودي فضية سباق 10 آلاف متر
* التونسي حبيب قلحية برونزية الملاكمة لوزن خفيف الوسط
مكسيكو 1968
*التونسي محمد القمودي ذهبية سباق 5 آلاف م في ألعاب القوى
*التونسي محمد القمودي برونزية سباق 10 آلاف م
ميونيخ 1972
* التونسي محمد القمودي فضية سباق 5 آلاف م في ألعاب القوى
* اللبناني محمد الطرابلسي فضية رفع الأثقال للوزن المتوسط
موسكو 1980
* اللبناني حسن بشارة برونزية المصارعة لوزن فوق الثقيل
* لوس انجليس 1984
* المغربي سعيد عويطة ذهبية سباق 5 آلاف م في ألعاب القوى
* المغربية نوال المتوكل ذهبية سباق 400 حواجز في ألعاب القوى
* السوري جوزف عطية فضية في المصارعة اليونانية-الرومانية
* المصري محمد علي رشوان فضية في الجودو
* الجزائري مصطفى موسى برونزية تحت 81 كلغ في الملاكمة
* الجزائري محمد زاوي برونزية تحت 75 كلغ في الملاكمة
سيول 1988
* المغربي إبراهيم بوطيب ذهبية سباق 10 آلاف م في ألعاب القوى
* المغربي سعيد عويطة برونزية سباق 800 م في ألعاب القوى
* المغربي عبدالحق عشيق برونزية في الملاكمة
* الجيبوتي أحمد صالح برونزية في سباق الماراثون في ألعاب القوى
برشلونة 1992
* المغربي خالد السكاح ذهبية سباق 10 آلاف م في ألعاب القوى
* الجزائرية حسيبة بولمرقة ذهبية سباق 1500 م في ألعاب القوى
* المغربي رشيد لبصير فضية سباق 1500 م في ألعاب القوى
* القطري محمد سليمان برونزية سباق 1500 م في ألعاب القوى
* الجزائري حسين سلطاني برونزية في الملاكمة لوزن الريشة
* المغربي محمد عشيق برونزية في الملاكمة لوزن الديك
أتلانتا 1996
* الجزائري نور الدين مرسلي ذهبية سباق 1500 م في ألعاب القوى
* السورية غادة شعاع ذهبية مسابقة السباعية في ألعاب القوى
* الجزائري حسين سلطاني ذهبية الوزن الخفيف في الملاكمة
* الجزائري محمد بحاري برونزية وزن -75 كلغ في الملاكمة
* التونسي فتحي الميساوي برونزية في وزن -63.5 كلغ في الملاكمة
* المغربي خالد بولامي برونزية سباق 5 آلاف م في ألعاب القوى
* المغربي صلاح حيسو برونزية سباق 10 آلاف م في ألعاب القوى
سيدني 2000
* الجزائرية نورية بنيدة مراح ذهبية سباق 1500 م في ألعاب القوى
* السعودي هادي صوعان فضية سباق 400 م حواجز
الجزائري علي سعيد سياف فضية سباق 5 آلاف م في ألعاب القوى
المغربي هشام الكروج فضية سباق 1500 م في ألعاب القوى
المغربي إبراهيم لحلافي برونزية سباق 5 آلاف م في ألعاب القوى
* المغربي علي الزين برونزية سباق 3 آلاف م موانع في ألعاب القوى
* المغربية نزهة بدوان برونزية سباق 400 ن حواجز
* الجزائري عبدالرحمن حماد برونزية مسابقة الوثب العالي
* الجزائري سعيد جابر القرني برونزية سباق 800 م
* الكويتي فهيد الديحاني برونزية الحفرة المزدوجة في الرماية
* القطري أسعد سعيد سيف برونزية وزن 105 كلغ في رفع الأثقال
* المغربي الطاهر التمسماني برونزية وزن 57 كلغ في الملاكمة
* الجزائري محمد علالو برونزية وزن 63.5 كلغ في الملاكمة
* السعودي خالد العيد برونزية قفز الحواجز في الفروسية
أثينا 2004
* المغربي هشام الكروج ذهبية سباق 1500 م في ألعاب القوى
* المغربي هشام الكروج ذهبية سباق 5 آلاف م في ألعاب القوى
* الإماراتي الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم ذهبية الرماية
* المصري كرم جابر ذهبية وزن 96 كلغ في المصارعة
* المغربية حسناء بنحسي فضية سباق 800 م في ألعاب القوى
* المصري محمد علي رضا فضية وزن +91 كلغ في الملاكمة
* المصري أحمد إسماعيل برونزية وزن 81 كلغ في الملاكمة
* المصري محمد السيد برونزية وزن 91 كلغ في الملاكمة
* المصري تامر بيومي برونزية وزن 58 كلغ في التايكواندو
* السوري ناصر الشامي برونزية وزن 91 كلغ في الملاكمة
بكين 2008
* التونسي أسامة الملولي ذهبية سباق 1500 م حرة في السباحة
* السوداني إسماعيل أحمد إسماعيل فضية سباق 800 م
* المغربي جواد غريب فضية سباق الماراثون في ألعاب القوى
* الجزائري عمار بن يخلف فضية وزن -90 كلغ في الجودو
* المصري هشام مصباح برونزية وزن -90 كلغ في الجودو
* المصرية عبير عبدالرحمن برونزية وزن 69 كلغ في المصارعة
* الجزائرية صورية حداد برونزية وزن 52 كلغ في الجودو
* المغربية حسناء بنحسي برونزية سباق 800 م في ألعاب القوى
لندن 2012
* الجزائري توفيق مخلوفي ذهبية سباق 1500 م في ألعاب القوى
* التونسي أسامة الملولي ذهبية سباق 10 كلم في السباحة
* البحرينية مريم جمال ذهبية سباق 1500 م في ألعاب القوى
* التونسية حبيبة الغريبي ذهبية سباق 3 آلاف م موانع
* المصري كرم جابر فضية وزن 84 كلغ في المصارعة
* المصري علاء الدين أبو القاسم فضية سلاح الشيش في المبارزة
* المصرية عبير عبدالرحمن فضية وزن 75 كلغ في رفع الأثقال
* القطري معتز برشم فضية الوثب العالي في ألعاب القوى
* التونسي أسامة الملولي برونزية سباق 1500 م حرة في السباحة
* المنتخب السعودي برونزية قفز الحواجز في الفروسية
* القطري ناصر العطية برونزية السكيت في الرماية
* المغربي عبدالعاطي إيغيدير برونزية سباق 1500 م
* الكويتي فهيد الديحاني برونزية التراب في الرماية
* المصري طارق يحيى برونزية وزن 85 كلغ في رفع الأثقال
ريو دي جانيرو 2016
* البحرينية روث جيبيت ذهبية سباق 3 آلاف م موانع
* الأردني أحمد أبو غوش ذهبية وزن -68 كلغ في التايكواندو
* الجزائري توفيق مخلوفي فضية سباق 800 م في ألعاب القوى
* الجزائري توفيق مخلوفي فضية سباق 1500 م في ألعاب القوى
* البحرينية جبكيروي كيروا فضية الماراثون في ألعاب القوى
* القطري معتز برشم فضية مسابقة الوثب العالي في ألعاب القوى
* المغربي محمد ربيعي برونزية وزن 69 كلغ في الملاكمة
* الإماراتي توما سيرجيو برونزية وزن 81 كلغ في الجودو
* المصري محمد إيهاب برونزية وزن 77 كلغ في رفع الأثقال
* المصرية سارة سمير برونزية وزن 69 كلغ في رفع الأثقال
* المصرية هداية ملاك برونزية وزن -57 كلغ في التايكواندو
* التونسية إيناس البوبكري برونزية سلاح الشيش في المبارزة
* التونسية مروى العمري برونزية وزن 58 كلغ في المصارعة
* التونسي أسامة الوسلاتي برونزية وزن -80 كلغ في التايكواندو
* للإشارة، أحرز الراميان الكويتيان فهيد الديحاني وعبدالله الرشيدي ذهبية الحفرة المزدوجة (دبل تراب) وبرونزية السكيت على التوالي، لكنهما شاركا تحت العلم الأولمبي بسبب إيقاف الكويت
طوكيو 2020 (أقيم في 2021)
* القطري فارس إبراهيم حسّونة ذهبية وزن 96 كلغ في رفع الأثقال
* القطري معتز برشم ذهبية الوثب العالي
* التونسي أحمد الحفناوي ذهبية 400 م حرة في السباحة
* المغربي سفيان البقالي ذهبية 3 آلاف م موانع ألعاب قوى
* المصرية فريال أشرف عبدالعزيز ذهبية وزن +61 كلغ في الكاراتيه
* التونسي محمد خليل الجندوبي فضية وزن -58 كلغ في التايكواندو
* الأردني صالح الشرباتي فضية وزن -80 كلغ في التايكواندو
* المصري أحمد الجندي فضية الخماسي الحديث
* السعودي طارق حامدي فضية وزن +75 كلغ في الكاراتيه
* البحرينية كالكيدان غيزاهيغني فضية 10 آلاف م في ألعاب قوى
* المصري سيف عيسى برونزية وزن -80 كلغ في التايكواندو
* المصرية هداية ملاك برونزية وزن -57 كلغ في التايكواندو
* المصري محمد السيد إبراهيم برونزية وزن 67 كلغ في المصارعة
* المصرية جيانا فاروق لطفي برونزية وزن -61 كلغ في الكاراتيه
* الكويتي عبدالله الرشيدي برونزية رماية السكيت
* السوري معن أسعد برونزية وزن +109 كلغ في رفع الأثقال
* الأردني عبدالرحمن المصاطفة برونزية وزن -67 كلغ في الكاراتيه
* القطريان أحمد تيجان وشريف يونس برونزية الكرة الطائرة الشاطئية
باريس 2024
*الجزائرية كايليا نمور ذهبية العارضتين مختلفتي الارتفاع في الجمباز
*البحرينية وينفريد يافي ذهبية 3 آلاف م موانع في ألعاب القوى
*المغربي سفيان البقالي ذهبية 3 آلاف م موانع في ألعاب القوى
*التونسي فراس القطوسي ذهبية وزن -80 كلغ في التايكواندو
*الجزائرية إيمان خليف ذهبية وزن 66 كلغ في الملاكمة
*المصري أحمد الجندي ذهبية الخماسي الحديث
*البحريني أحمد تاج الدين ذهبية وزن 97 كلغ في المصارعة الحرّة
*البحرينية سلوى عيد ناصر فضية 400 م في ألعاب القوى
التونسي فارس فرجاني فضية الحسام في المبارزة
الأردني زيد مصطفى فضية وزن -68 كلغ في التايكواندو
*المصرية سارة سمير فضية وزن 69 كلغ في رفع الأثقال
*المصري محمد السيّد برونزية السيف في المبارزة
*التونسي محمد خليل الجندوبي برونزية وزن -58 كلغ في التايكواندو
*منتخب المغرب برونزية كرة القدم للرجال
*القطري معتز برشم برونزية الوثب العالي في ألعاب القوى
*الجزائري جمال سجاتي برونزية سباق 800 م في ألعاب القوى
*البحريني غور ميناسيان برونزية وزن +102 كلغ في رفع الأثقال