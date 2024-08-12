نتائج دون الطموح.. مصر تفسر أسباب الإخفاق في أولمبياد باريس

المصدر: البيان

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كشف ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن أسباب عدم تحقيق البعثة المصرية للنتائج المرجوة في أولمبياد باريس 2024، رغم التوقعات التي كانت تشير إلى إمكانية حصد بين 7 و11 ميدالية.

وتمكنت مصر من الحصول على 3 ميداليات فقط في أولمبياد باريس، حيث أحرز أحمد الجندي ذهبية الخماسي الحديث، وسارة سمير فضية رفع الأثقال، ومحمد السيد برونزية سلاح المبارزة.

وأشار إدريس في تصريحات تلفزيونية على قناة "صدى البلد" الفضائية، إلى أن التحديات كانت عديدة، بما في ذلك ضيق الوقت بين الدورات الدولية، وصعوبة المنافسة على أرض فرنسا في الرياضات المختلفة.

وأوضح أن الشائعات التي أثرت على اللاعبين وسوء بعض الخدمات في القرية الأولمبية كانت من بين العوامل التي أدت إلى الإخفاق.

وأضاف: "تعرض بعض اللاعبين لإصابات وظروف غير مواتية، مما أثر على فرص تحقيق الميداليات. ومع ذلك، فقد قمنا بحل المشكلات بقدر الإمكان."

وأكد إدريس أن اللجنة الأولمبية ستقوم بمحاسبة كل من لم يحقق النجاح المتوقع، وستعلن عن تقارير فنية للرأي العام.

وأشار إدريس إلى أن التصنيف العالمي لمصر تحسن بفضل الثلاث ميداليات.

وفيما يتعلق بمكافآت اللاعبين، كشف إدريس أن هناك زيادة في المكافآت، حيث ستبلغ 5 ملايين جنيه للميدالية الذهبية، و4 ملايين للفضية، و3 ملايين للبرونزية، بعد الاتفاق مع إحدى الشركات الراعية.

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