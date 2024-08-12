"يقف بيننا وبين الميدالية".. عمر عصر يوجّه انتقادات حادة لاتحاد تنس الطاولة المصري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعرب عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، عن استيائه الكبير من أداء اتحاد اللعبة، مؤكدًا أن الاتحاد هو العقبة الأساسية التي تقف بين اللاعبين والميداليات الأولمبية.

وقال عصر في تصريح لقناة "إم بي سي": "منذ يناير 2024 حتى الآن، لم ينفق الاتحاد أي أموال علينا، وأبلغنا الوزارة، فأرسلوا مفتشًا للتفتيش، واتصل بي وسألني عن صحة تواجدي في معسكر ألمانيا. أخبرته أنني كنت في المنزل، وهذا مجرد مثال."

وأضاف عصر أن الجهاز الفني والإداري ليس له علاقة به وبزملائه المحترفين، وتابع: "رئيس الاتحاد عين أخاه مديرًا فنيًا، وعندما أحاول التواصل مع المدير الفني أو رفع شكوى ضده، يكون الأمر صعبًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن ابن المدرب مسؤول عن المراسلات، وغالبًا ما ينسى إرسال أسمائنا في البطولات."

يذكر أن عمر عصر تفاجأ قبل شهر تقريبًا بعدم إرسال اسمه للمشاركة في بطولة بانكوك بتايلاند، في ظل استعدادات اللاعب لأولمبياد باريس 2024. فقد قام بحجز تذاكر الطيران وفندق الإقامة للمشاركة في بطولة تايلند الدولية لتنس الطاولة، إلا أنه تفاجأ من منظمي البطولة حينما أخبروه أن اسمه لم يُرسل من قبل مسؤولي الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وهو الخطأ الإداري الذي حدث أيضًا في بطولة أخرى.

وحقق عمر عصر المركز الخامس في أولمبياد طوكيو 2020، كأول لاعب في تاريخ مصر والعرب يحقق هذا الإنجاز.

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