باريس 2024.. أفضل أداء عربي في تاريخ الألعاب الأولمبية بـ 7 ذهبيات

المصدر: وكالات

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بسبع ذهبيات توزّعت على أربعة رجال وثلاث سيدات، حقق العرب أفضل رصيد في تاريخ مشاركاتهم في الألعاب الأولمبية، مع اختتام النسخة الثالثة والثلاثين الأحد في باريس.

توزّعت الذهبيات السبع على ست رياضات، فكانت البحرين الأفضل بذهبيتين وفضية وبرونزية وحلّت في المركز الثالث والثلاثين في الترتيب العام الذي تصدّرته الولايات المتحدة بأربعين ذهبية.

وتخطت حصيلة باريس الذهبيات الخمس في طوكيو عام 2021، فيما بلغت المحصلة العامة 17 ميدالية، مقابل الرقم القياسي في طوكيو البالغ 18 من مختلف المعادن.

للمرة الأولى يحرز العرب ميدالية في الجمباز، بعد حصد الجزائرية كايليا نمور ذهبية العارضتين مختلفتي الارتفاع.

بعمر السابعة عشرة، قدّمت الشغوفة بالحلويات مستوى رائعاً برصيد استثنائي 15.700 نقطة، مانحة إفريقيا ذهبية نادرة لدى الرجال والسيدات.

كان ممكناً أن تذهب هذه الذهبية لفرنسا، لكن بعد خوضها جراحة في ركبتيها، لم تنل نمور الضوء الأخضر من أطباء الاتحاد الفرنسي للعودة، فقرّرت الدفاع عن الجزائر بلد والدها.

- ذهبية تاريخية لخليف -

مواطنتها الملاكمة إيمان خليف حصدت ذهبية وزن 66 كلغ، فنالت أصداء عالمية فاقت التوقعات، لسبب لم ترغب فيه ابنة الخامسة والعشرين.

أوقفها الاتحاد الدولي في بطولة العالم العام الماضي لفشلها في اختبارات الأهلية الجنسية مع ملاكمة تايوانية، لكن اللجنة الأولمبية التي لا تعترف بالاتحاد الدولي فتحت أمامها باب بالمشاركة الثانية توالياً.

تحدّت التنمّر والاتهامات، خصوصاً بعد نزال أول انسحبت فيه خصمتها الإيطالية بعد 46 ثانية، في طريقها لتحقيق ذهبية تاريخية للقارة الإفريقية.

قالت الملاكمة التي حصلت على دعم جماهيري ورسمي هائل في بلدها "أنا مؤهلة تماماً للمشاركة، أنا امرأة مثل أي امرأة أخرى. لقد وُلدت امرأة، وعشت امرأة وتنافست كامرأة".

أضافت ان تتويجها بالذهبية كان "أفضل ردّ" على "الحملة الشرسة" و"الهجوم" الذي طالها.

وبعدما كان متوقعاً أن ينافس على الذهبية، اكتفى مواطنها العداء جمال سجاتي ببرونزية سباق سريع لمسافة 800 م.

- البقالي سيّد الموانع -

وبرهن المغربي سفيان البقالي انه سيّد سباق 3 آلاف م موانع، بعد احتفاظه بالذهبية، في انجاز حققه قبله الفنلندي فولماري ايسو-هولو في 1932 و1936.

أصبح ثالث رياضي عربي يتوّج مرّتين في الألعاب بعد مواطنه العداء هشام الكروج والسبّاح التونسي أسامة الملولي.

وفي ألعاب القوى أيضاً، حطّمت العداءة البحرينية وينفريد يافي الرقم الأولمبي في سباق 3 آلاف م موانع (8:52.76 د)، معوّضة خيبة أملها في طوكيو.

وفي آخر يوم من الألعاب، حصد البحريني أحمد تاج الدين آخر ذهبيات العرب بوزن 97 كلغ في المصارعة الحرّة.

وهي الميدالية الأولى للبحرين في المصارعة، بعد أن أصبح الربّاع غور ميناسيان السبت أول رياضي يمنحها ميدالية خارج ألعاب القوى. نالت مواطنتهما سلوى عيد ناصر فضية سباق 400 م.

- رباعية غير مسبوقة لبرشم -

ورغم اكتفائه بالبرونزية، إلا ان القطري معتز برشم أصبح أول رياضي يحرز ميدالية الوثب العالي أربع مرات توالياً.

في مشاركته الأولمبية الأخيرة، سجّل المتوّج بالذهب في طوكيو والذي عانى من اصابة بظهره، 2.34 م وقال انه في أولمبياد 2028 "ستروني مع الفشار، بضع كيلوغرامات إضافية، أشاهدها معكم. بالطبع هذه الألعاب الأولمبية الأخيرة لي".

وأهدى فراس القطوسي تونس ذهبية في وزن -80 كلغ لرياضة التايكونو، بعد أن حُرم التأهل إلى طوكيو.

لكن هذه الرياضة عرفت اخفاق الأردني صالح الشرباتي، مهدراً فوزه بعد تعرضه لخمس انذارات وضعته في مرمى الانتقادات. خيبة الشرباتي، عوّضها مواطنه زيد مصطفى بنيله فضية وزن -68 كلغ.

نالت تونس ميدالية من كل لون، مع فضية للمبارز فارس فرجاني في الحسام، وبرونزية لمحمد خليل الجندوبي في وزن -58 كلغ في التايكوندو.

كانت تونس قريبة من ميدالية في السباحة، بعد اقتراب الشاب احمد الجوادي من المنصة في سباق 800 م.

- الجندي العالمي -

برقم قياسي عالمي، حسّن أحمد الجندي فضية طوكيو، باحرازه ذهبية الخماسي الحديث أمام قصر فراسي الرائع، مانحاً مصر ذهبيتها الوحيدة في الألعاب.

قال سابع رياضي في تاريخ مصر يحصل على ميداليتين أولمبيتين "عانيت كثيراً في آخر ثلاث سنوات على الصعيدين الجسدي والذهني بسبب الأوجاع والإصابات. أنا سعيد لانها لم تجبرني على التوقف".

أكمل الثلاثية المصرية، الرباعة سارة سمير بفضية وزن 69 كلغ والمبارز محمد السيّد في فئة السيف.

- ميدالية جماعية -

وكان لافتاً حصول المغرب على برونزية كرة القدم على حساب مصر 6-0، في أول ميدالية بهذه الرياضة.

قبلها، أحرز العرب ميداليتين في الألعاب الجماعية، عبر فريق قفز الحواجز السعودي في رياضة الفروسية في دورة لندن 2012 وبرونزية لثنائي الكرة الطائرة الشاطئية القطريين أحمد تيجان وشريف يونس في طوكيو صيف 2021، علماً انهما حلاً في المركز الرابع في باريس.

وفرطت مصر بتأهلها الى نصف النهائي مسابقة كرة اليد للمرة الثانية توالياً عندما خسرت امام إسبانيا 28-29 بعد التمديد.

- مشاركة فلسطينية -

وشارك ثمانية رياضيين فلسطينيين على وقع الحرب في غزّة.

رفضت اللجنة الأولمبية الدولية طلبهم شطب اسرائيل لعدم تقيدّها بالهدنة الأولمبية، بحسب ما طلبت الأولمبية الفلسطينية.

وبعد تخطيه الوزن القانوني المطلوب، وهو حاجز يتأكّد الرياضيون من احترامه، استُبعد لاعب الجودو الجزائري مسعود إدريس عشية نزاله مع الاسرائيلي توهار بوطبول في وزن تحت 73 كلغ.

في التنس، منح بنجامان حسن لبنان أوّل فوز بتاريخه في مسابقة كرة المضرب، بعد تغلبه على الأميركي كريستوفر يوبانكس.

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