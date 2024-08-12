أحمد بالهول الفلاسي يستقبل نظيره المصري بالبيت الأولمبي الإماراتي بباريس

المصدر: البيان

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استقبل معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي أمس الأحد، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية الشقيقة بمقر البيت الأولمبي الإماراتي بباريس، بحضور سعادة علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا، وسعادة أحمد الملا نائب رئيس البعثة في سفارة الإمارات لدى فرنسا، وسعادة فارس محمد المطوّع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وسعادة أمل بو شلاخ عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، وسعادة محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة.

واستعرض معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي مع نظيره المصري تعزيز سبل التعاون في مختلف مجالات العمل الرياضي، وتفعيل الشراكات الرامية إلى تحقيق الفائدة المرجوة على القطاع الرياضي في البلدين الشقيقين، بما يسهم في الوصول إلى أفضل النتائج وتعزيز مستوى التنسيق والعمل المشترك بين الجانبين من خلال تبادل الخبرات والتجارب، وتبنى الرؤى والأفكار المثمرة وبحث إمكانية تطبيقها بطرق ومنهجية علمية مدروسة.



وتقدم معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي بالتهنئة إلى الدكتور أشرف صبحي بمناسبة تتويج البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بباريس بـ 3 ميداليات أولمبية، مشيداً بنتائج الرياضيين المصريين وأدائهم المتميز وأرقامهم التي شهدت تطوراً ملموساً لاسيما في رياضات الخماسي الحديث، ورفع الأثقال، والمبارزة.



واصطحب معاليه نظيره المصري في جولة تعريفية بمقر البيت الأولمبي الإماراتي بباريس شهدت شرحاً مفصلاً عن جميع الأقسام والمعروضات التي يتضمنها البيت، حيث أبدى الضيف الزائر إعجابه بكافة مراحل الجولة بداية من تجربة كرم الضيافة الإماراتية، واستعراض النواحي التاريخية الخاصة بالدولة وتراثها الغني، إضافة إلى استعراض نبذة مختصرة عن أبرز الرياضيين الإماراتيين في الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية والتعرف على قصص نجاحهم ومثابرتهم في رحلة تمثيل الدولة ورفع رايتها على منصات التتويج.

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