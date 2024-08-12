تكريم فرق عمل سفارة الإمارات لدى فرنسا

المصدر: البيان

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أشاد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي، بجهود سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية فرنسا في تسهيل مهمة وفد الإمارات المشارك بدورة الألعاب الأولمبية الـ33، وبدورها الكبير في دعم ومساندة الرياضيين طوال فترة التنافس الرياضي، وحرص فرق عمل السفارة على متابعة كافة المستجدات وتوفير السبل والإمكانات أمام الوفد من أجل القيام بمهامهم بالصورة المنشودة.



وسلّم معاليه عدد من الدروع الخاصة باللجنة الأولمبية الوطنية لفرق عمل سفارة الدولة بفرنسا، وفريق الدعم الشرطي المشارك في تأمين الأولمبياد، والبيت الأولمبي الإماراتي، قبل أن يتم التقاط مجموعة من الصور التذكارية.

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