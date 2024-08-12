أحمد بالهول الفلاسي يلتقي فريق الدعم الشرطي المشارك في تأمين أولمبياد باريس

المصدر: البيان

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التقى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي، أمس الأحد بمقر البيت الأولمبي الإماراتي في باريس بأعضاء فريق الدعم الشرطي المشارك في تأمين دورة الألعاب الأولمبية بباريس، مثمناً دورهم البارز خلال هذا المحفل الرياضي العالمي والتواجد في جميع المواقع والفعاليات الرياضية؛ للإسهام في إنجاح الحدث وخروجه بأفضل صورة ممكنة، بما يؤكد مدى الكفاءة والجاهزية لدى الكودار الوطنية بجميع القطاعات، ويعزز سمعة الدولة وعلاقاتها الثنائية المشتركة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة.

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