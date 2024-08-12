تكريم فرق عمل البيت الأولمبي الإماراتي بباريس

المصدر: البيان

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التقى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي، أمس الأحد بحضور سعادة فارس محمد المطوّع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وسعادة أمل بو شلاخ عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، وسعادة محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة، بفريق عمل البيت الأولمبي الإماراتي، مثنياً على الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق طوال فترة تواجده على هامش الألعاب الأولمبية في التعريف بإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة، وإطلاع العالم على ثقافتها وتاريخها وتراثها الغني، الأمر الذي يترك إرثاً ممتداً لدى جميع الزوار من مختلف الدول الذين حرصوا على خوض هذه التجربة الثرية في أروقة البيت الأولمبي الإماراتي، ومعايشة التجربة الفريدة التي روت أهم المحطات في مسيرة دولة الاتحاد.



ووجه معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي كلمته إلى فرق العمل التطوعية في البيت الأولمبي الإماراتي، معرباً عن شكره وتقديره على مساعيهم الحثيثة في سبيل توفير كافة المعلومات للزوار وشرحها بصورة مبسطة حول الجوانب التاريخية والتراثية الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتعامل الحضاري والأسلوب الراقي، الذي استقبل به فريق العمل الزوار على خلال فترة الألعاب الأولمبية، بما يرسخ الصورة الذهنية الإيجابية عن الدولة وأبنائها في مختلف المحافل والمناسبات.

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