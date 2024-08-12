السجل الكامل لميداليات العرب على مدار تاريخ الألعاب الأولمبية

المصدر: وكالات

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مع انتهاء منافسات أولمبياد باريس 2024، نلقي نظرة شاملة على سجل الميداليات العربية في تاريخ الألعاب الأولمبية الصيفية.

على مر السنين، أظهر الرياضيون العرب براعتهم وقدرتهم التنافسية عبر مختلف الألعاب والفعاليات، مُحققين إنجازات لافتة تعكس تطور الرياضة في العالم العربي.

من أولمبياد أمستردام 1928 إلى باريس 2024، سجلت الدول العربية العديد من الميداليات الذهبية، الفضية، والبرونزية، التي تُبرز مسيرة حافلة بالإنجازات والتفوق، وفيما يلي السجل الكامل للميداليات العربية في تاريخ الألعاب الأولمبية الصيفية، بعد ختام نسخة باريس 2024:

- أمستردام 1928

المصري سيد نصير ذهبية رفع الأثقال للوزن خفيف الثقيل

المصري ابراهيم مصطفى ذهبية المصارعة اليونانية-الرومانية للوزن خفيف الثقيل

المصري فريد سميكة فضية الغطس من المنصة الثابتة

المصري سميكة ايضا برونزية الغطس من المنصة المتحركة

- برلين 1936

المصري خضر التوني ذهبية رفع الأثقال للوزن المتوسط

المصري أنور محمد مصباح ذهبية رفع الأثقال للوزن الخفيف

المصري صالح سليمان فضية رفع الأثقال لوزن الريشة

المصري ابراهيم شمس برونزية رفع الأثقال لوزن الريشة

المصري ابراهيم واصف برونزية رفع الأثقال لوزن خفيف الثقيل

- لندن 1948

المصري ابراهيم شمس ذهبية رفع الأثقال للوزن الخفيف

المصري محمود فياض ذهبية رفع الأثقال لوزن الريشة

المصري عطية حمودة فضية رفع الأثقال للوزن الخفيف

المصري محمود حسن فضية المصارعة اليونانية-الرومانية لوزن الديك

المصري ابراهيم عرابي برونزية المصارعة اليونانية-الرومانية لوزن خفيف الثقيل

- هلسنكي 1952

اللبناني زكريا شهاب فضية المصارعة اليونانية-الرومانية لوزن الديك

اللبناني خليل طه برونزية المصارعة اليونانية-الرومانية للوزن الوسط

المصري عبد العال راشد برونزية المصارعة اليونانية-الرومانية لوزن الريشة

- روما 1960

المغربي عبد السلام الراضي فضية سباق الماراثون

المصري عثمان السيد فضية المصارعة اليونانية-الرومانية لوزن الذبابة

المصري عبد المنعم الجندي برونزية الملاكمة لوزن الذبابة

العراقي عبد الواحد عزيز برونزية رفع الاثقال للوزن الخفيف

- طوكيو 1964

التونسي محمد القمودي فضية سباق 10 آلاف متر في ألعاب القوى

التونسي حبيب قلحية برونزية الملاكمة لوزن خفيف الوسط

- مكسيكو 1968

التونسي محمد القمودي ذهبية سباق 5 آلاف م في ألعاب القوى

التونسي محمد القمودي برونزية سباق 10 آلاف م في ألعاب القوى

- ميونيخ 1972

التونسي محمد القمودي فضية سباق 5 آلاف م في ألعاب القوى

اللبناني محمد الطرابلسي فضية رفع الاثقال للوزن المتوسط

- موسكو 1980

اللبناني حسن بشارة برونزية المصارعة اليونانية-الرومانية لوزن فوق الثقيل

- لوس أنجلوس 1984

المغربي سعيد عويطة ذهبية سباق 5 آلاف م في ألعاب القوى

المغربية نوال المتوكل ذهبية سباق 400 حواجز في ألعاب القوى

السوري جوزف عطية فضية في المصارعة اليونانية-الرومانية

المصري محمد علي رشوان فضية في الجودو

الجزائري مصطفى موسى برونزية تحت 81 كلغ في الملاكمة

الجزائري محمد زاوي برونزية تحت 75 كلغ في الملاكمة

- سيول 1988

المغربي ابراهيم بوطيب ذهبية سباق 10 آلاف م في ألعاب القوى

المغربي سعيد عويطة برونزية سباق 800 م في ألعاب القوى

المغربي عبد الحق عشيق برونزية في الملاكمة

الجيبوتي أحمد صالح برونزية في سباق الماراثون في ألعاب القوى

- برشلونة 1992

المغربي خالد السكاح ذهبية سباق 10 آلاف م في ألعاب القوى

الجزائرية حسيبة بولمرقة ذهبية سباق 1500 م في ألعاب القوى

المغربي رشيد لبصير فضية سباق 1500 م في ألعاب القوى

القطري محمد سليمان برونزية سباق 1500 م في ألعاب القوى

الجزائري حسين سلطاني برونزية في الملاكمة لوزن الريشة

المغربي محمد عشيق برونزية في الملاكمة لوزن الديك

- أتلانتا 1996

الجزائر نور الدين مرسلي ذهبية سباق 1500 م في ألعاب القوى

السورية غادة شعاع ذهبية مسابقة السباعية في ألعاب القوى

الجزائري حسين سلطاني ذهبية الوزن الخفيف في الملاكمة

الجزائري محمد بحاري برونزية وزن -75 كلغ في الملاكمة

التونسي فتحي الميساوي برونزية في وزن -63.5 كلغ في الملاكمة

المغربي خالد بولامي برونزية سباق 5 آلاف م في ألعاب القوى

المغربي صلاح حيسو برونزية سباق 10 آلاف م في ألعاب القوى

- سيدني 2000

الجزائرية نورية بنيدة مراح ذهبية سباق 1500 م في ألعاب القوى

السعودي هادي صوعان فضية سباق 400 م حواجز في ألعاب القوى

الجزائري علي سعيد سياف فضية سباق 5 آلاف م في ألعاب القوى

المغربي هشام الكروج فضية سباق 1500 م في ألعاب القوى

المغربي ابراهيم لحلافي برونزية سباق 5 آلاف م في ألعاب القوى

المغربي علي الزين برونزية سباق 3 آلاف م موانع في ألعاب القوى

المغربية نزهة بدوان برونزية سباق 400 ن حواجز في ألعاب القوى

الجزائري عبد الرحمن حماد برونزية مسابقة الوثب العالي

الجزائري سعيد جابر القرني برونزية سباق 800 م في ألعاب القوى

الكويتي فهيد الديحاني برونزية الحفرة المزدوجة في الرماية

القطري أسعد سعيد سيف برونزية وزن 105 كلغ في رفع الأثقال

المغربي الطاهر التمسماني برونزية وزن 57 كلغ في الملاكمة

الجزائري محمد علالو برونزية وزن 63.5 كلغ في الملاكمة

السعودي خالد العيد برونزية قفز الحواجز في الفروسية

- أثينا 2004

المغربي هشام الكروج ذهبية سباق 1500 م في ألعاب القوى

المغربي هشام الكروج ذهبية سباق 5 آلاف م في ألعاب القوى

الإماراتي الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم ذهبية الحفرة المزدوجة في الرماية

المصري كرم جابر ذهبية وزن 96 كلغ في المصارعة اليونانية-الرومانية

المغربية حسناء بنحسي فضية سباق 800 م في ألعاب القوى

المصري محمد علي رضا فضية وزن +91 كلغ في الملاكمة

المصري أحمد اسماعيل برونزية وزن 81 كلغ في الملاكمة

المصري محمد السيد برونزية وزن 91 كلغ في الملاكمة

المصري تامر بيومي برونزية وزن 58 كلغ في التايكوندو

السوري ناصر الشامي برونزية وزن 91 كلغ في الملاكمة

- بكين 2008

التونسي أسامة الملولي ذهبية سباق 1500 م حرة في السباحة

السوداني اسماعيل احمد اسماعيل فضية سباق 800 م في ألعاب القوى

المغربي جواد غريب فضية سباق الماراثون في ألعاب القوى

الجزائري عمار بن يخلف فضية وزن -90 كلغ في الجودو

المصري هشام مصباح برونزية وزن -90 كلغ في الجودو

المصرية عبير عبد الرحمن برونزية وزن 69 كلغ في المصارعة

الجزائرية صورية حداد برونزية وزن 52 كلغ في الجودو

المغربية حسناء بنحسي برونزية سباق 800 م في ألعاب القوى

- لندن 2012

الجزائري توفيق مخلوفي ذهبية سباق 1500 م في ألعاب القوى

التونسي أسامة الملولي ذهبية سباق 10 كلم في المياه الحرّة في السباحة

البحرينية مريم جمال ذهبية سباق 1500 م في ألعاب القوى

التونسية حبيبة الغريبي ذهبية سباق 3 آلاف م موانع في ألعاب القوى

المصري كرم جابر فضية وزن 84 كلغ في المصارعة اليونانية الرومانية

المصري علاء الدين ابو القاسم فضية سلاح الشيش في رياضة المبارزة

المصرية عبير عبد الرحمن فضية وزن 75 كلغ في رفع الأثقال

القطري معتز برشم فضية الوثب العالي في ألعاب القوى

التونسي أسامة الملولي برونزية سباق 1500 م حرة في السباحة

المنتخب السعودي برونزية قفز الحواجز في الفروسية

القطري ناصر العطية برونزية السكيت في الرماية

المغربي عبد العاطي إيغيدير برونزية سباق 1500 م في ألعاب القوى

الكويتي فهيد الديحاني برونزية التراب في الرماية

المصري طارق يحيى برونزية وزن 85 كلغ في رفع الأثقال

- ريو دي جانيرو 2016

البحرينية روث جيبيت ذهبية سباق 3 آلاف م موانع في ألعاب القوى

الأردني أحمد أبو غوش ذهبية وزن -68 كلغ في التايكواندو

الجزائري توفيق مخلوفي فضية سباق 800 م في ألعاب القوى

الجزائري توفيق مخلوفي فضية سباق 1500 م في ألعاب القوى

البحرينية جبكيروي كيروا فضية الماراثون في ألعاب القوى

القطري معتز برشم فضية مسابقة الوثب العالي في ألعاب القوى

المغربي محمد ربيعي برونزية وزن 69 كلغ في الملاكمة

الإماراتي توما سيرجيو برونزية وزن 81 كلغ في الجودو

المصري محمد إيهاب برونزية وزن 77 كلغ في رفع الاثقال

المصرية سارة سمير برونزية وزن 69 كلغ في رفع الاثقال

المصرية هداية ملاك برونزية وزن -57 كلغ في التايكوندو

التونسية إيناس البوبكري برونزية سلاح الشيش في المبارزة

التونسية مروى العمري برونزية وزن 58 كلغ في المصارعة

التونسي أسامة الوسلاتي برونزية وزن -80 كلغ في التايكوندو

* للاشارة، أحرز الراميان الكويتيان فهيد الديحاني وعبد الله الرشيدي ذهبية الحفرة المزدوجة (دبل تراب) وبرونزية السكيت على التوالي، لكنهما شاركا تحت العلم الاولمبي بسبب ايقاف الكويت

- طوكيو 2020 (أقيمت في 2021)

القطري فارس إبراهيم حسّونة ذهبية وزن 96 كلغ في رفع الأثقال

القطري معتز برشم ذهبية الوثب العالي

التونسي أحمد الحفناوي ذهبية 400 م حرة في السباحة

المغربي سفيان البقالي ذهبية 3 آلاف م موانع ألعاب قوى

المصرية فريال أشرف عبد العزيز ذهبية وزن +61 كلغ في الكاراتيه

التونسي محمد خليل الجندوبي فضية وزن -58 كلغ في التايكواندو

الأردني صالح الشرباتي فضية وزن -80 كلغ في التايكواندو

المصري أحمد الجندي فضية الخماسي الحديث

السعودي طارق حامدي فضية وزن +75 كلغ في الكاراتيه

البحرينية كالكيدان غيزاهيغني فضية 10 آلاف م في ألعاب قوى

المصري سيف عيسى برونزية وزن -80 كلغ في التايكواندو

المصرية هداية ملاك برونزية وزن -57 كلغ في التايكواندو

المصري محمد السيد إبراهيم "كيشو" برونزية وزن 67 كلغ في المصارعة اليونانية-الرومانية

المصرية جيانا فاروق لطفي برونزية وزن -61 كلغ في الكاراتيه

الكويتي عبدالله الرشيدي برونزية رماية السكيت

السوري معن أسعد برونزية وزن +109 كلغ في رفع الأثقال

الأردني عبد الرحمن المصاطفة برونزية وزن -67 كلغ في الكاراتيه

القطريان أحمد تيجان وشريف يونس برونزية الكرة الطائرة الشاطئية

- باريس 2024

الجزائرية كايليا نمور ذهبية العارضتين مختلفتي الارتفاع في الجمباز

البحرينية وينفريد يافي ذهبية 3 آلاف م موانع في ألعاب القوى

المغربي سفيان البقالي ذهبية 3 آلاف م موانع في ألعاب القوى

التونسي فراس القطوسي ذهبية وزن -80 كلغ في التايكوندو

الجزائرية إيمان خليف ذهبية وزن 66 كلغ في الملاكمة

المصري أحمد الجندي ذهبية الخماسي الحديث

البحريني أحمد تاج الدين ذهبية وزن 97 كلغ في المصارعة الحرّة

البحرينية سلوى عيد ناصر فضية 400 م في ألعاب القوى

التونسي فارس فرجاني فضية الحسام في المبارزة

الأردني زيد مصطفى فضية وزن -68 كلغ في التايكوندو

المصرية سارة سمير فضية وزن 69 كلغ في رفع الأثقال

المصري محمد السيّد برونزية السيف في المبارزة

التونسي محمد خليل الجندوبي برونزية وزن -58 كلغ في التايكوندو

منتخب المغرب برونزية كرة القدم للرجال

القطري معتز برشم برونزية الوثب العالي في ألعاب القوى

الجزائري جمال سجاتي برونزية سباق 800 م في ألعاب القوى

البحريني غور ميناسيان برونزية وزن +102 كلغ في رفع الأثقال

- ترتيب الغلة العربية حسب الدورات:

باريس 2024: (7 ذهب، 4 فضة و6 برونز)

طوكيو 2020 (2021): (5 ذهب، 5 فضة و8 برونز)

لندن 2012: (4 ذهب و4 فضة و6 برونز)

أثينا 2004: (4 ذهب و2 فضة و4 برونز)

أتلانتا 1996: (3 ذهب و4 برونز)

ريو دي جانيرو 2016: (2 ذهب و4 فضة و8 برونز)

لوس أنجليس 1984: (2 ذهب و2 فضة و2 برونز)

لندن 1948: (2 ذهب و2 فضة و1 برونز)

برشلونة 1992: (2 ذهب و1 فضة و3 برونز)

برلين 1936: (2 ذهب و1 فضة و2 برونز)

أمستردام 1928: (2 ذهب و1 فضة و1 برونز)

سيدني 2000: (1 ذهب و3 فضة و10 برونز)

بكين 2008: (1 ذهب و3 فضة و4 برونز)

سيول 1988: (1 ذهب و3 برونز)

مكسيكو 1968: (1 ذهب و1 برونز)

روما 1960: (2 فضة و2 برونز)

ميونيخ 1972: (2 فضة)

هلسنكي 1952: (1 فضة و2 برونز)

طوكيو 1964: (1 فضة و1 برونز)

موسكو 1980: (1 برونز)

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