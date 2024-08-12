أحمد بالهول الفلاسي يشهد حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية بباريس

المصدر: البيان

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‏شهد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي مساء الأحد، فعاليات حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الـ 33 التي استضافتها العاصمة الفرنسية خلال الفترة من (26 يوليو - 11 أغسطس) بمشاركة 10,500 رياضياً من 200 لجنة أولمبية وطنية يتنافسون في 32 رياضة من خلال 329 مسابقة، وأقيمت منافساتها على 35 منشآة رياضية، وشاركت فيها الإمارات بـ14 رياضياً ورياضية تنافسوا في 5 ألعاب مختلفة هي الفروسية، والجودو، وألعاب القوى، والدراجات، والسباحة.

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‏وحضر حفل ختام الدورة الذي أقيم على ستاد دو فرانس سعادة فارس محمد المطوّع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وسعادة أمل بو شلاخ عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، وسعادة محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة.

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