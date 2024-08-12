الولايات المتحدة تتصدر جدول الميداليات في ختام أولمبياد باريس

المصدر: وام

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حصدت الولايات المتحدة 40 ميدالية ذهبية و44 فضية متصدرة جدول الميداليات في أولمبياد باريس.

وفازت الصين، بـ40 ميدالية ذهبية و27 فضية.

وضمن فريق كرة السلة للسيدات تفوق الولايات المتحدة بفوزه على الدولة المضيفة فرنسا في نهاية مذهلة ليحرز الميدالية الذهبية الأخيرة بالألعاب.

ونالت الولايات المتحدة أكبر عدد من الميداليات في باريس بمجموع 126 ميدالية مقابل 91 للصين.

ونالت فرنسا 16 ميدالية ذهبية لتحتل المركز الخامس في الترتيب، وكان مجموع ميدالياتها البالغ 64 ميدالية هو الأفضل منذ أكثر من قرن.

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