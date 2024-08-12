أولمبياد باريس 2024.. العرب يضيفون 17 ميدالية جديدة إلى سجلهم الأولمبي

المصدر: وام

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بلغ عدد الميداليات التي حصدها اللاعبون العرب في أولمبياد باريس 2024 التي يسدل الستار على منافساتها اليوم بالحفل الختامي 17 ميدالية ملونة، حققها لاعبو 7 دول هي البحرين، والجزائر، ومصر، وتونس، والمغرب والأردن، وقطر، على الترتيب، وذلك حسب الموقع الرسمي للأولمبياد.

وأحرز لاعبو البحرين العدد الأكبر من الميداليات بواقع 4 ميداليات ملونة تنوعت ما بين ذهبيتين، وفضية وبرونزية تلتها الجزائر ثانيا بـ 3 ميداليات ملونة تنوعت ما بين ذهبيتين، وبرونزية، ثم مصر، وتونس بالعدد نفسه من الميداليات بواقع ذهبية، وفضية، وبرونزية لكل منهما وجاءت المغرب رابعا بميداليتين ذهبية وبرونزية، ثم الأردن خامسا بفضية واحدة وقطر سادسا ببرونزية واحدة.

جدير بالذكر أن الحصاد الأكبر للعرب على مدار تاريخ مشاركتهم بالأولمبياد شهدته النسخة الماضية "طوكيو 2020،" إذ تم إحراز 18 ميدالية ملونة.

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