الصين تقدم أفضل أداء لها في الألعاب الأولمبية منذ دورة بكين 2008

المصدر: وكالات

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قدمت الصين أفضل أداء لها في الألعاب الأولمبية منذ ألعاب بكين 2008 التي أقيمت على أرضها، وفازت بأكبر عدد من الميداليات الذهبية مناصفة مع الولايات المتحدة، وفشلت فقط في تصدر الترتيب بسبب عدد الميداليات الفضية.

وحققت الصين 40 ميدالية ذهبية، وهو أعلى رقم لها على الإطلاق في ألعاب أُقيمت خارج أراضيها. وتم تحقيقه على الرغم من الضغوط الهائلة والتدقيق المشدد الناجم عن فضيحة المنشطات التي تورط فيها بعض السباحين.

وعزز الرياضيون الصينيون هيمنتهم في منافسات الغطس وتنس الطاولة باكتساحهم لجميع الألقاب المتاحة، وأضافوا ميداليتين ذهبيتين في الريشة الطائرة، وخمس ميداليات في رفع الأثقال، وخمس ميداليات في الرماية.

وتم تحقيق إنجازات كبيرة من خلال الحصول على الميداليات الذهبية لأول مرة في السباحة التوقيعية والجمباز الإيقاعي والملاكمة النسائية ومنافسات الفردي في التنس.

وعززت تشنغ تشين ون (21 عاما) مكانتها كواحدة من أفضل المواهب الواعدة في تنس السيدات بفوزها بالميدالية الذهبية في منافسات الفردي على ملاعب رولان جاروس بعد انتصارات صعبة بما في ذلك الفوز على المصنفة الأولى عالميا إيجا شيانتيك.

وخيمت الضبابية على الفترة التي سبقت الألعاب بسبب التقارير التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز وشبكة (إيه.آر.دي) الألمانية في أبريل التي أفادت بأن 23 سباحا صينيا ثبتت إيجابية اختباراتهم لمادة معززة للأداء عام 2021 لكن سُمح لهم بالمنافسة في أولمبياد طوكيو.

ولمع بان شونلي (29 عاما) كأكبر نجوم الصين في السباحة بعد أن حطم رقما قياسيا عالميا في سباق 100 متر حرة.

وقاد بان، الذي تحدث علنا عن تجاهل السباحين الآخرين له بعد الفوز بسباق، الصين إلى إنهاء هيمنة الولايات المتحدة على سباق أربعة في 100 متر تتابع متنوع للرجال.

وفازت تشانغ يوفي، وهي واحدة من بين 11 سباحا وردت أسماؤهم في تقرير (إيه.آر.دي)، بست ميداليات ليصل إجمالي ميدالياتها في مسيرتها المهنية إلى 10 ميداليات لتصبح السباحة الأكثر تتويجا بالميداليات الأولمبية في الصين.

وقال تشانج "نحن أبرياء. لقد توصل الاتحاد الدولي للألعاب المائية وغيرها من الأطراف بالفعل إلى حقيقة كل شيء وأوضح ذلك عبر الإنترنت. وإذا كان بعض الناس لا يزالون لا يصدقون ذلك، فلن نكرر ذلك مرة أخرى دون جدوى، لأن البراءة سوف تسود".

وبعيدا عن حوض السباحة، حصلت الصين أيضا على ميداليات في بعض الألعاب التي أُضيفت لبرنامج الأولمبياد وحققت ميدالية ذهبية في دراجات بي.ام.اكس للسيدات وميداليتين فضيتين في التسلق وميدالية برونزية في البريك دانس للسيدات، لتحصد ما مجموعه 91 ميدالية.

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