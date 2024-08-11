باريس تستعد لتسليم الراية الأولمبية إلى لوس انجلوس

المصدر: وكالات

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ستسدل باريس الستار على دورة الألعاب الأولمبية التي أضفت سحر الرياضة على قلب العاصمة الفرنسية لتسلم الراية إلى لوس انجلوس في ملعب فرنسا.

ويعكس الحفل المرصع بالنجوم آمال لوس انجلوس في الاستفادة من إحدى نقاط قوتها المتمثلة في تعدديتها الثقافية.

وقال منظمو أولمبياد لوس انجلوس إن نجوم الموسيقى المولودين في كاليفورنيا بيلي إيليش وفرقة رد هوت تشيلي بيبرز وسنوب دوج سيؤدون فقرات غنائية في حفل الختام.

وستغني الفنانة إتش.إي.آر الفائزة بجائزة إيمي النشيد الوطني الأمريكي مباشرة في باريس، فيما ترددت أنباء في باريس أن توم كروز سيشارك في الحفل.

وقال كيسي واسرمان رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس انجليس 2028 "إنها اللحظة الأهم في تاريخ أولمبياد لوس انجليس 2028 حتى اللحظة، إذ ستمرر باريس العلم الأولمبي إلى لوس انجلوس".

ويختتم الحفل، الذي ينطلق في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت غرينتش)، أسبوعين من الدراما الرياضية التي استمرت فيها المنافسة بين الصين وأمريكا على صدارة جدول الميداليات حتى النهائي الأخير.

وتفوقت سيدات أمريكا على الفرنسيات في نهائي كرة السلة ليمنحن بلادهن الذهبية 40 في هذه الدورة لتتصدر جدول الميداليات.

وعلى نحو مفاجئ، سرت حالة من النشوة الأولمبية في البلد المضيف خلال المنافسات.

وشهدت فرنسا بزوغ نجم ذهبي جديد بعد حصول السباح ليون مارشان على أربع ذهبيات في الأسبوع الأول، قبل أن يحصد لاعب الجودو الفرنسي تيدي رنير ذهبيته الأولمبية الخامسة.

وتخطت لاعبة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز المشكلات التي واجهته في طوكيو، وحققت أربع ذهبيات تضاف إلى رصيدها المذهل من الألقاب.

وأقيمت منافسات البريك دانس لأول مرة ضمن الجدول الأولمبي، بينما ظهرت منافسات كرة السلة 3×3 والتسلق والتزلج على الألواح وركوب الأمواج للمرة الثانية في الأولمبياد.

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