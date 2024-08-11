شخص يتسلق برج إيفل ويتسبب في إخلاء المكان قبل ساعات من حفل ختام أولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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أخلت السلطات الفرنسية برج إيفل بعد أن شوهد شخص يتسلق المعلم البارز في باريس قبل ساعات من حفل ختام الألعاب الأولمبية اليوم الأحد

وشوهد الشخص بلا قميص وهو يتسلق البرج الذي يبلغ ارتفاعه 1083 قدما بعد ظهر اليوم، وفقا لما ذكرته شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية.

ومن غير الواضح المكان الذي بدأ منه صعود البرج، لكن تم رصده فوق الحلقات الأولمبية التي تزين القسم الثاني من البرج، فوق سطح منصة المشاهدة الأولي في البرج.

ومن المقرر أن يبدأ حفل ختام الألعاب الأولمبية في ستاد دو فرانس في منطقة سان دوني الواقع على مسافة بعيدة من برج إيفل حوالي الساعة الثالثة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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