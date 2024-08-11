العرب يرفعون رصيدهم إلى 16 ميدالية قبل ختام أولمبياد باريس 2024

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رفعت الدول العربية رصيدها من الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية قبل ساعات من ختام الدولة الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس إلى 16 ميدالية حتى الآن، بواقع: 7 ذهبيات، 4 فضيات، 5 برونزيات، موزعة على ست دول هي: البحرين، الجزائر، مصر، تونس، المغرب، الأردن.

جدول ترتيب الميداليات العربية في أولمبياد باريس 2024:

البحرين: ذهبيتان- فضية-برونزية

الجزائر: ذهبيتان-برونزية

مصر: ذهبية-فضية- برونزية

تونس: ذهبية- فضية -برونزية

المغرب: ذهبية- برونزية

الأردن: فضية

الحاصلون على الميداليات:

الذهبية:


إيمان خليف ( الجزائر)
 الملاكمة

فراس القطوسي ( تونس)
التايكواندو

كايليا نمور (الجزائر)
 الجمباز الإيقاعي

وينفريد موتيل يافي (البحرين)
ألعاب القوى

سفيان البقالي (المغرب)
ألعاب القوى

أحمد الجندي  (مصر)
الخماسي الحديث

أحمد تازهودينوف (البحرين)
المصارعة الحرة

الفضية:

زيد مصطفى (الأردن)
 التايكواندو

سلوى عيد ناصر (البحرين )
ألعاب القوى

فارس الفرجاني (تونس)
مبارزة

سارة سمير ( مصر)
رفع الأثقال

البرونزية:

محمد السيد ( مصر)
مبارزة

منتخب المغرب
كرة القدم

محمد الجندوبي (تونس)
التايكواندو

معتز برشم (قطر)
ألعاب القوى

جمال سجاتي (الجزائر)

ألعاب القوى
 

 

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