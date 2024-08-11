العرب يرفعون رصيدهم إلى 16 ميدالية قبل ختام أولمبياد باريس 2024
رفعت الدول العربية رصيدها من الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية قبل ساعات من ختام الدولة الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس إلى 16 ميدالية حتى الآن، بواقع: 7 ذهبيات، 4 فضيات، 5 برونزيات، موزعة على ست دول هي: البحرين، الجزائر، مصر، تونس، المغرب، الأردن.
جدول ترتيب الميداليات العربية في أولمبياد باريس 2024:
البحرين: ذهبيتان- فضية-برونزية
الجزائر: ذهبيتان-برونزية
مصر: ذهبية-فضية- برونزية
تونس: ذهبية- فضية -برونزية
المغرب: ذهبية- برونزية
الأردن: فضية
الحاصلون على الميداليات:
الذهبية:
إيمان خليف ( الجزائر)
الملاكمة
فراس القطوسي ( تونس)
التايكواندو
كايليا نمور (الجزائر)
الجمباز الإيقاعي
وينفريد موتيل يافي (البحرين)
ألعاب القوى
سفيان البقالي (المغرب)
ألعاب القوى
أحمد الجندي (مصر)
الخماسي الحديث
أحمد تازهودينوف (البحرين)
المصارعة الحرة
الفضية:
زيد مصطفى (الأردن)
التايكواندو
سلوى عيد ناصر (البحرين )
ألعاب القوى
فارس الفرجاني (تونس)
مبارزة
سارة سمير ( مصر)
رفع الأثقال
البرونزية:
محمد السيد ( مصر)
مبارزة
منتخب المغرب
كرة القدم
محمد الجندوبي (تونس)
التايكواندو
معتز برشم (قطر)
ألعاب القوى
جمال سجاتي (الجزائر)
ألعاب القوى