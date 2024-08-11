العرب يرفعون رصيدهم إلى 16 ميدالية قبل ختام أولمبياد باريس 2024

المصدر: البيان

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رفعت الدول العربية رصيدها من الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية قبل ساعات من ختام الدولة الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس إلى 16 ميدالية حتى الآن، بواقع: 7 ذهبيات، 4 فضيات، 5 برونزيات، موزعة على ست دول هي: البحرين، الجزائر، مصر، تونس، المغرب، الأردن.

جدول ترتيب الميداليات العربية في أولمبياد باريس 2024:

البحرين: ذهبيتان- فضية-برونزية

الجزائر: ذهبيتان-برونزية

مصر: ذهبية-فضية- برونزية

تونس: ذهبية- فضية -برونزية

المغرب: ذهبية- برونزية

الأردن: فضية

الحاصلون على الميداليات:

الذهبية:



إيمان خليف ( الجزائر)

الملاكمة

فراس القطوسي ( تونس)

التايكواندو

كايليا نمور (الجزائر)

الجمباز الإيقاعي

وينفريد موتيل يافي (البحرين)

ألعاب القوى

سفيان البقالي (المغرب)

ألعاب القوى

أحمد الجندي (مصر)

الخماسي الحديث

أحمد تازهودينوف (البحرين)

المصارعة الحرة

الفضية:

زيد مصطفى (الأردن)

التايكواندو

سلوى عيد ناصر (البحرين )

ألعاب القوى

فارس الفرجاني (تونس)

مبارزة

سارة سمير ( مصر)

رفع الأثقال

البرونزية:

محمد السيد ( مصر)

مبارزة

منتخب المغرب

كرة القدم

محمد الجندوبي (تونس)

التايكواندو

معتز برشم (قطر)

ألعاب القوى

جمال سجاتي (الجزائر)

ألعاب القوى



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