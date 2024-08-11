تقيأت 9 مرات.. سباحة ألمانية تتعرض لوعكة صحية في نهر السين

المصدر: وكالات

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أعلنت السباحة الألمانية ليوني أنطونيا بيك أنها تقيأت تسع مرات وأصيبت بالإسهال، بعدما شاركت في سباق المياه المفتوحة لمسافة 10 كيلومتر في نهر السين.

وأنهت بطلة أوروبا، السباق الذي أقيم أمس الأول الخميس في المركز التاسع، والذي أقيم في نهر السين، الذي تم استخدامه في منافسات السباحة المفتوحة/ماراثون السباحة وفي منافسات الترياثلون رغم الفشل المتكرر في اختبارات التلوث والفضلات في المسابقتين.

ونشرت السباحة البالغة 27 عاما الأعراض التي شعرت بها على "إنستجرام" السبت.

وكتبت ليوني: "تقيأت 9 مرات أمس + الإسهال" قبل أن تضيف ساخرة: "جودة المياه في نهر السين معتمدة".

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن أحد سباحيها شعر بالمرض أيضا بعد السباحة في نهر السين.

وقالت بيمك عقب سباق الخميس :" أتمنى ألا نصاب بأي شيء منه".

وبرزت المخاوف بشأن نهر السين الملوث منذ فترة طويلة حيث حظرت السباحة فيه لأكثر من قرن بسبب المياه الملوثة بالبكتيريا، إلى الواجهة بعد أن أعلن منظمو أولمبياد باريس عن خطط لتنظيم سباقات سباحة في المياه المفتوحة، وأجزاء من السباقات الثلاثية للسباحة في النهر الشهير الذي يجري في قلب العاصمة الفرنسية.

وعلى الرغم من مشروع التنظيف الضخم والمكلف، أظهرت بعض القراءات وجود مستويات غير مقبولة من البكتيريا مثل الإيكولاي، الأمر الذي أدى لتغييرات في جدول السباق الثلاثي وإلغاء واحدة من جلستي التدريب في المياه المفتوحة المقررتين قبل سباقات الرجال والنساء لمسافة 10 كيلومترات.

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