العداء الجزائري جمال سجاتي يحصد برونزية سباق 800 متر في أولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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حقق العداء الجزائري جمال سجاتي الميدالية البرونزية في سباق 800 متر ضمن منافسات ألعاب القوى للرجال في أولمبياد باريس 2024، اليوم السبت.

وحل سجاتي في المركز الثالث بالسباق محققا زمنا قدره دقيقة و50ر41 ثانية، أمامه الكندي ماركو أروب بطل العالم في المركز الثاني ليحقق الفضية بزمن قدره دقيقة و20ر41 ثانية.

وانتزع الكيني إيمانويل وانيوني الميدالية الذهبية بتصدر السباق محققا أفضل رقما في مسيرته دقيقة و19ر41 ثانية.

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