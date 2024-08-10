أحمد الجندي يهدي مصر أول ذهبية في أولمبياد باريس بفوزه بلقب الخماسي الحديث ويحطم الرقم العالمي

المصدر: وكالات

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أهدى أحمد الجندي أوّل ذهبية لمصر في أولمبياد باريس 2024، بعد احرازه السبت لقب مسابقة الخماسي الحديث مع تحطيمه الرقم القياسي العالمي.

وسجّل الجندي 1555 نقطة، متفوّقاً على الياباني تايشو ساتو (1542) والإيطالي جورجو مالان (1536).

وحقق البطل المصري البالغ من العمر 24 عاما ميداليته الأولمبية الثانية بعد فوزه بفضية الدورة الماضية طوكيو 2020.

ورفع أحمد الجندي إجمالي رصيد مصر في أولمبياد باريس إلى 3 ميداليات بعد برونزية لمحمد السيد في منافسات المبارزة، وفضية لسارة سمير في رفع الأثقال.

وتفوق الجندي على كل من الياباني تايشو ساتو صاحب المركز الثاني والميدالية الفضية برصيد 1542 نقطة، بينما جاء الإيطالي جورجيو مالان في المركز الثالث برصيد 1536 نقطة محققا البرونزية.

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