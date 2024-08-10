بيع نصف تذاكر الألعاب البارالمبية في باريس قبل أسبوعين ونصف من انطلاقها

المصدر: وكالات

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جرى بيع نصف تذاكر منافسات دورة الألعاب البارالمبية في باريس، وذلك قبل أسبوعين ونصف قبل انطلاق الحدث.

وتختتم منافسات دورة الألعاب الأولمبية غدا الأحد وسيكون لدى المنظمين فترة قصيرة لتهيئة الأجواء لمنافسات دورة الألعاب البارالمبية.

وأعرب توني استانجيه، رئيس أولمبياد باريس 2024، في مؤتمر صحفي، عن رضاه عن أرقام المبيعات، مشيرا إلى أنه يتم الآن بيع مقاعد في الدورة البارالمبية خمس أضعاف بالمقارنة مع بداية الأولمبياد.

وقال المنظمون إن ثلاثة ملايين تذكرة جرى بيعها حتى الآن من أجل منافسات الألعاب البارالمبية، والتي ستقام في الفترة من 28 أغسطس وحتى الثامن من سبتمبر.

وفي الأولمبياد جرى بيع 5ر9 مليون تذكرة من أصل 10 ملايين تذكرة، أكثر من أي دورة ماضية في تاريخ الألعاب، وفق تصريحات استانجيه.

كما شهدت المنافسات أرقاما قياسيا فيما يتعلق بشعبية ألعاب السيدات، حيث شاهد 66 ألف متفرج منافسات سباعيات الرجبي في "ستاد دو فرانس" و27 ألف متفرج شاهدوا منافسات السلة في ليل.

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