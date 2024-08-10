لم تثبت إدانته..الشرطة الفرنسية تُخلي سبيل المصارع المصري تمهيداً لعودته إلى القاهرة

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، اليوم السبت، إفراج السلطات الفرنسية عن المصارع الأولمبي محمد إبراهيم كيشو، لعدم ثبوت تهمة التحرش بإحدى الفتيات في باريس.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أنه تم حفظ التحقيقات بشكل نهائي ضد كيشو لعدم وجود أي أدلة تدينه في الاتهام بالتحرش، حيث تم تفريغ كاميرات مكان الواقعة، ولم تجد جهات التحقيق الفرنسية أي فعل مشين من اللاعب المصري تجاه الفتاة.

وأشارت إلى أن المصارع المصري توجه من قسم الشرطة إلى مطار شارل ديغول، تمهيدا لعودته إلى القاهرة، مساء اليوم السبت.

وكان ممثلو الادعاء العام الفرنسي، أعلنوا أمس الجمعة، أن مصارعا مصريا أولمبيا جرى توقيفه في باريس على خلفية اتهامات بالتحرش.

وقررت اللجنة الأولمبية المصرية بعدها إحالة كيشو إلى لجنة القيم للتحقيق فيما نسب إليه من تصرفات غير مسؤولة وذلك بعد انتهاء مشاركته في أولمبياد "باريس 2024".

يذكر أن كيشو توج بالميدالية البرونزية لأولمبياد "طوكيو 2020"، بيد أنه ودع منافسات "باريس 2024" مبكرا على يد الأذربيجاني حسرات جعفروف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز