أولمبياد باريس..استبعاد المصرية سلمى أيمن بعد سقوطها من على الحصان

المصدر: وكالات

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استبعدت المصرية سلمى أيمن من منافسات الفروسية بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، بعد سقوطها من على صهوة جوادها في الدور نصف النهائي بالخماسي الحديث.

وتعرضت سلمى أيمن لسوء حظ بعد سقوطها من الحصان، فاستبعدت من المنافسة، علما بأن كل متسابقة تحصل على حصان وفقا للقرعة.

في المقابل، أنهت المصرية الأخرى ملك إسماعيل (19 عاما)، منافسات الفروسية في المركز السابع ضمن مسابقات الخماسي الحديث.

وتتبقى ثلاث مسابقات قبل ختام منافسات نصف نهائي الخماسي الحديث للسيدات وهي السلاح والسباحة والمسابقة المزدوجة "العدو والرماية" والتي تعرف أيضا بـ"ليزر رن".

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