العرب يرفعون رصيدهم إلى 11 ميدالية في أولمبياد باريس 2024
رفعت الدول العربية رصيدها من الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية التي تتختم غداً بالعاصمة الفرنسية باريس إلى 11 ميدالية حتى الآن، موزعة على ست دول هي: الجزائر، وتونس، والبحرين والمغرب الأردن، مصر.
جدول ترتيب الميداليات العربية في أولمبياد باريس 2024
الجزائر: ذهبيتان
تونس : ذهبية- فضية -برونزية
البحرين: ذهبية- فضية
المغرب: ذهبية- برونزية
الأردن: فضية
مصر: برونزية
الحاصلون على الميداليات:
الذهبية
إيمان خليف ( الجزائر)
الملاكمة
فراس القطوسي ( تونس)
التايكواندو
كايليا نمور (الجزائر)
الجمباز الإيقاعي
وينفريد موتيل يافي (البحرين)
ألعاب القوى
سفيان البقالي (المغرب)
ألعاب القوى
الفضية
زيد مصطفى (الأردن)
التايكواندو
سلوى عيد ناصر (البحرين )
ألعاب القوى
فارس الفرجاني (تونس)
مبارزة
البرونزية
محمد السيد ( مصر)
مبارزة
منتخب المغرب الأولمبي
كرة القدم
محمد الجندوبي (تونس)
التايكواندو