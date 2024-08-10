العرب يرفعون رصيدهم إلى 11 ميدالية في أولمبياد باريس 2024

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رفعت الدول العربية رصيدها من الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية التي تتختم غداً بالعاصمة الفرنسية باريس إلى 11 ميدالية حتى الآن، موزعة على ست دول هي: الجزائر، وتونس، والبحرين والمغرب الأردن، مصر.

جدول ترتيب الميداليات العربية في أولمبياد باريس 2024

الجزائر:  ذهبيتان
تونس : ذهبية- فضية -برونزية
البحرين: ذهبية- فضية
المغرب: ذهبية- برونزية
الأردن: فضية
مصر: برونزية

الحاصلون على الميداليات:


الذهبية

إيمان خليف ( الجزائر)
 الملاكمة
فراس القطوسي ( تونس)
التايكواندو
كايليا نمور (الجزائر)
 الجمباز الإيقاعي
وينفريد موتيل يافي (البحرين)
ألعاب القوى
سفيان البقالي (المغرب)
ألعاب القوى

الفضية

زيد مصطفى (الأردن)
 التايكواندو
سلوى عيد ناصر (البحرين )
ألعاب القوى
فارس الفرجاني (تونس)
مبارزة

البرونزية

محمد السيد ( مصر)
مبارزة
منتخب المغرب الأولمبي
كرة القدم
محمد الجندوبي (تونس)
التايكواندو

 

 

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