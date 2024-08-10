العرب يرفعون رصيدهم إلى 11 ميدالية في أولمبياد باريس 2024

المصدر: البيان

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رفعت الدول العربية رصيدها من الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية التي تتختم غداً بالعاصمة الفرنسية باريس إلى 11 ميدالية حتى الآن، موزعة على ست دول هي: الجزائر، وتونس، والبحرين والمغرب الأردن، مصر.

جدول ترتيب الميداليات العربية في أولمبياد باريس 2024

الجزائر: ذهبيتان

تونس : ذهبية- فضية -برونزية

البحرين: ذهبية- فضية

المغرب: ذهبية- برونزية

الأردن: فضية

مصر: برونزية

الحاصلون على الميداليات:



الذهبية

إيمان خليف ( الجزائر)

الملاكمة

فراس القطوسي ( تونس)

التايكواندو

كايليا نمور (الجزائر)

الجمباز الإيقاعي

وينفريد موتيل يافي (البحرين)

ألعاب القوى

سفيان البقالي (المغرب)

ألعاب القوى



الفضية

زيد مصطفى (الأردن)

التايكواندو

سلوى عيد ناصر (البحرين )

ألعاب القوى

فارس الفرجاني (تونس)

مبارزة



البرونزية

محمد السيد ( مصر)

مبارزة

منتخب المغرب الأولمبي

كرة القدم

محمد الجندوبي (تونس)

التايكواندو

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