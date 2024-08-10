تهديد أمريكي لعرش جاسمين‭‭‭‭ ‬‬‬‬ كاماتشو‭‭‭‭ ‬‬‬‬كوين في سباق 100 متر حواجز

المصدر: باريس - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

شقت حاملة اللقب جاسمين‭‭‭‭ ‬‬‬‬كاماتشو‭‭‭‭ ‬‬‬‬كوين من بورتوريكو طريقها بسهولة نحو نهائي سباق 100 متر حواجز للسيدات ضمن منافسات ألعاب القوى بأولمبياد باريس أمس، رغم أن الأمريكية أليشا جونسون تبدو أنها تشكل تهديداً كبيراً لها بعدما سجلت أسرع زمن.

وفازت ‬‬‬‬كاماتشو ‬‬‬‬كوين بسباق التصفية في قبل النهائي بزمن قدره 12.35 ثانية، وجاءت الأمريكية ماساي راسل، صاحبة أسرع زمن هذا العام، خلفها مباشرة.

قدمت الولايات المتحدة أداء قوياً بعدما فازت كل من جونسون (12.34) وجريس ستارك (12.39) في التصفيات لتتأهل ثلاث عداءات أمريكيات إلى النهائي، مسجلات ثلاثة من أسرع أربعة أزمنة.

وقالت جونسون «لقد شعرت بصراحة أن سلسلة السباقات هذه لن تكون تنافسية مثل التي خضناها في الولايات المتحدة، لذلك واصلت إخبار نفسي بأن الجزء الصعب قد انتهى بالفعل، والآن يتعلق الأمر فقط بالثقة في النفس والتنفيذ».

وظهرت ديفين تشارلتون من الباهاما، التي أنهت بطولة العالم العام الماضي في المركز الرابع، بصورة قوية وأنهت تصفيتها في المركز الثاني خلف ستارك.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز