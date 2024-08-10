المجري راشوفسكي يحرز ذهبية ماراثون السباحة

المصدر: باريس - د ب أ

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فاز المجري كريشتوف راشوفسكي بالميدالية الذهبية لمنافسات ماراثون السباحة للرجال بدورة ألعاب باريس الأولمبية 2024 أمس، وتوج راشوفسكي بالمركز الأول في السباق، الذي يبلغ طوله 10 كيلومترات، بعدما حقق زمناً قدره ساعة واحدة و50 دقيقة و52.7 ثانية.

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وجاء الألماني أوليفر كليمت في المركز الثاني، ليحصل على الميدالية الفضية، بعدما حقق زمناً بلغ ساعة واحدة و50 دقيقة و54.8 ثانية. وتواجد المجري ديفيد بيتليهيم في المركز الثالث بزمن قدره ساعة واحدة و51 دقيقة و9 ثوانٍ، لينال الميدالية البرونزية.

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