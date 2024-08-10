البريطاني روبرتس يحقق المفاجأة في التسلق الصخري

المصدر: باريس - رويترز

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شعر البريطاني توني روبرتس بالمفاجأة تماماً مثل الجميع عندما اقتنص الميدالية الذهبية في منافسات التسلق الصخري في أولمبياد باريس أمس في صدمة كبيرة للمرشح الأبرز للفوز الياباني سوراتو أنراكو الذي اكتفى بالميدالية الفضية.

وفي نهاية مثيرة للأعصاب، جعلت الجماهير في غاية الحماس، انزلق أنراكو، آخر من دخل المنافسة، من على الحائط الصخري قبل مسافة قصيرة للغاية كان يحتاجها للفوز باللقب.

وأكد سقوطه المبكر فوز روبرتس، مما جعله أول بطل أولمبي للتسلق الصخري، ليرفع الشاب (19 عاماً) يديه إلى رأسه في حالة من عدم التصديق. وقال «لأكون صريحاً، لا أجد أي كلمة لأقولها. لا أعتقد أنني سأستوعب ذلك أبداً».

وعندما سئل عن اللحظة التي أدرك فيها أنه فاز بالميدالية الذهبية، قال «كنت سعيداً بالميدالية الفضية، لذا جلست هناك سعيداً تماماً، ثم اكتشفت أنني حصلت على الميدالية الذهبية، لقد كانت لحظة لا تصدق».

وجمع روبرتس 155.2 نقطة ليتفوق على أنراكو الذي حصد 145.4 نقطة، وحصل المتسلق النمساوي المخضرم ياكوب شوبرت على الميدالية البرونزية للمرة الثالثة على التوالي بإجمالي 139.6 نقطة.

وتظهر رياضة التسلق للمرة الثانية في الألعاب الأولمبية، لكن ألعاب باريس هي المرة الأولى التي يتم فيها فصل حدث التسلق الصخري عن منافسات تسلق السرعة المعتاد في هذه الرياضة.

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