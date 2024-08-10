منافسة قوية متوقعة في نهائي سباق 800 متر

المصدر: باريس - د ب أ

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من المنتظر أن يشهد نهائي سباق 800 متر رجال اليوم ضمن منافسات ألعاب القوى بدورة ألعاب باريس الأولمبية منافسة قوية من أجل الحصول على الميدالية الذهبية.

ولم تشهد التصفيات التي أقيمت أمس أي مفاجآت، بعدما أسفرت عن تأهل جميع العداءين المرشحين للفوز بالسباق، في مقدمتهم الجزائري جمال سجاتي والكندي ماركو أروب (بطل العالم) والكيني إيمانويل وانيوني، المصنف الأول عالمياً.

وتأهل وانيوني للنهائي مسجلاً أسرع زمن في التصفيات، حيث بلغ دقيقة واحدة و43.32 ثانية، متفوقاً على الأمريكي برايس هوبل، بطل العالم داخل الصالات المغلقة.

وتأهل الفرنسي جابرييل توال، بطل أوروبا، للنهائي أيضاً بعدما حظي بدعم هائل من جماهير بلاده، التي احتشدت في مدرجات ملعب (فرنسا الدولي)، الذي يستضيف منافسات ألعاب القوى بالأولمبياد، حيث يأمل أن تمنحه تلك المؤازرة الضخمة الحافز الكافي لتحقيق النصر.

كما يشارك في السباق النهائي أيضاً البوتسواني تشيبيسو ماساليلا، الذي سيحاول انتزاع الميدالية الذهبية الثانية لبلاده في ألعاب القوى بعد فوز مواطنه ليتسيل تيبوجو بسباق 200 متر رجال أمس الخميس، متفوقاً على الأمريكي نواه لايلز، الذي كان المرشح الأبرز للفوز بالمسابقة.

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