الصين ونيوزيلندا تتوجان بذهبيتي الكانوي والكاياك

المصدر: باريس - وكالات

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توجت الصين بالميدالية الذهبية في منافسات سباق القوارب بفئة زوجي الكانوي للسيدات 500 متر في دورة ألعاب باريس الأولمبية، أمس.

وجاء الفريق الصيني، المكون من شو شيشياو وصن مينجيا في المركز الأول، بعدما حقق زمناً قدره دقيقة واحدة و 52.81 ثانية، متفوقا على الفريق الأوكراني، الذي تكون من أناستازيا تشيتفريكوفا وليودمايالا لوزان، الذي حقق زمناً بلغ دقيقة واحدة و54.30 ثانية.

في المقابل، أحرز الفريق الكندي المكون من كاتي فنسنت وسلون ماكنزي المركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن قدره دقيقة واحدة و54.36 ثانية. وأحرزت نيوزيلندا الميدالية الذهبية لمنافسة زوارق الكاياك الزوجي لمسافة 500 متر للسيدات ، وحصلت المجر على الميدالية الفضية، وألمانيا على الميدالية البرونزية.

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