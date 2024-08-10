انهيار كيم رامية كوريا الجنوبية في مؤتمر صحافي

المصدر: سيئول- رويترز

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انهارت رامية المسدس الكورية الجنوبية كيم ييجي، الفائزة بالميدالية الفضية في أولمبياد باريس، والتي اشتهرت بسلوكها ومظهرها الهادئ أثناء المنافسة في الألعاب، خلال مؤتمر صحافي أمس على ما يبدو بسبب الإجهاد والإرهاق.

وقال مسؤول في مقاطعة إمسيل الواقعة في الجزء الجنوبي من كوريا الجنوبية والتي مثلتها كيم لمدة سبع سنوات، إن الرامية انهارت عندما كانت تتحدث في مؤتمر صحافي، وإنها استعادت وعيها ونقلت إلى المستشفى.

وقال المسؤول إن كيم (31 عاماً) لم تتلق الإنعاش القلبي الرئوي حسبما أشارت بعض وسائل الإعلام.

وأضاف إن كيم ستبقى في المستشفى تحت الملاحظة حتى تتعافى تماماً، وتابع أنها من المرجح كانت تعاني من الإرهاق بعد مشاركتها في أولمبياد باريس 2024.

وأصبحت كيم، الفائزة بالميدالية الفضية في منافسات مسدس ضغط الهواء من مسافة عشرة أمتار للسيدات، ظاهرة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب النظارات التي تبدو وكأنها من المستقبل التي ارتدتها لتحسين تصويبها وأسلوبها الهادئ الذي أكسبها لقب «القاتل المبتسم» في بلادها.

وتوجهت كيم، الأربعاء بالشكر إلى إيلون ماسك رئيس شركة تيسلا على شهرتها العالمية، بعدما قال عنها عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي التي يملكها إنها «يجب أن يتم اختيارها للمشاركة في فيلم إثارة وحركة. لا يتطلب الأمر تمثيلاً!».

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