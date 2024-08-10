ستيف كير بعد فوز أمريكا على صربيا: إحدى أفضل المباريات بمسيرتي في «السلة»

المصدر: باريس - أ ف ب

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رغم فوزه بلقب الدوري الأمريكي خمس مرات كلاعب، بينها ثلاث مع شيكاغو بولز بجانب الأسطورة مايكل جوردان، وأربع كمدرب مع غولدن ستايت ووريرز، صنف ستيف كير الفوز الذي حققه المنتخب الأمريكي على نظيره الصربي أول من أمس في نصف نهائي مسابقة كرة السلة للرجال في أولمبياد باريس بـ «إحدى أفضل المباريات التي كنت طرفاً فيها».

وأفلت المنتخب الأمريكي من الفخ الصربي وعاد من بعيد للفوز بصعوبة بالغة جداً 95 - 91 ويبلغ النهائي للمرة الخامسة توالياً، حيث يجدد الموعد مع فرنسا المضيفة التي تغلب عليها في نهائي النسخة الماضية قبل ثلاثة أعوام في طوكيو.

موعد متجدد

وفي إعادة لنهائي ريو 2016 حين فاز الأمريكيون 96 - 66 ثم دور المجموعات من النسخة الحالية حين خرج رجال المدرب كير منتصرين 110 - 84، تجدد الموعد مع صربيا أول من أمس في باريس بعدما تغلبوا عليها أيضاً خلال استعدادهم لحملة لقبهم السابع عشر 105 - 79.

لكن المواجهة كانت مختلفة تماماً، إذ قدم نيكولا يوكيتش ورفاقه أداءً رائعاً وكانوا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق المفاجأة الكبرى بعدما تقدموا بفارق 17 نقطة، لكن ستيفن كوري وليبرون جيمس ورفاقهما قالوا كلمتهم وعادوا من بعيد في الربع الأخير لينتزعوا بطاقة النهائي.

وكان كوري النجم الأول بتسجيله 36 نقطة، بينها 9 ثلاثيات، مع 8 متابعات، وأضاف جويل إمبيد 19 وليبرون جيمس 16 مع 12 متابعة و10 تمريرات حاسمة، محققاً الـ «تريبل دابل».

وقال كير: «كانت صربيا رائعة، أشعر بالتواضع حقاً لكوني جزءاً من هذه المباراة. إنها واحدة من أعظم مباريات كرة السلة التي كنت طرفاً فيها على الإطلاق. كانوا مثاليين. لعبوا مباراة مثالية. أجبرونا على تقديم أعلى مستوى من المنافسة الذي يمكننا الوصل إليه وكان رجالنا رائعين في ذلك الربع الرابع، وقد نجحوا في تحقيق ذلك».

وبعد التخلف طيلة المباراة ثم وصول الفارق إلى 17 نقطة في الربع الثاني، عاد الأمريكيون إلى الأجواء في الربع الأخير وقلصوا الفارق تدريجياً.

وبسلة ورمية حرة من جويل إمبيد، بات نقطتين 82 - 84 قبل أن يعادل ليبرون جيمس 84 - 84 مع بقاء 3.39 دقائق على النهاية.

ونجح كوري في وضع الأمريكيين في المقدمة 87 - 86 من ثلاثية قبل أن يضيف سلة من بعد واحدة أيضاً من جيمس، ليصبح الفارق 5 نقاط 91 - 86، لكن بوغدان بوغدانوفيتش قلصه إلى نقطتين 89 - 91 ومن بعده نيكولا يوكيتش لتصبح النتيجة 91 - 93 قبل 26 ثانية على النهاية، لكن رميتين حرتين من كوري حسما الأمور لصالح حاملي اللقب 95 - 91.

فخر

وقال كير «فخور جداً بالفريق وكما قلت، أشعر بالتواضع لمجرد كوني جزءاً منه... كنا نعلم عند دخول هذه البطولة أنه ستكون هناك دائماً مباراة مثل هذه. إنها الألعاب الأولمبية، + فيبا + (تحت رعاية وبحسب أنظمة الاتحاد الدولي لكرة السلة). أربعون دقيقة (عوضاً عن 48 في الدوري الأمريكي). مباراة واحدة وتخرج. لن تمر بكل سهولة في هذه البطولة. كنا نعلم ذلك».

وتابع «لدي هذه الخبرة من طوكيو (2020) عندما كنت مساعداً (للمدرب). يجب أن يكون بمقدورك الحفاظ على رباطة جأشك، وهذا ما أثار إعجابي أكثر من أي شيء آخر في الشوط الثاني: رباطة جأش رجالنا، جنباً إلى جنب مع الروح التنافسية لإنجاز المهمة».

وتطرق إلى ما شاهده من نجمه في ووريرز ستيفن كوري، قائلاً: «شاهدت ستيف يفعل هذا مراراً وتكراراً. جميع من في فريقنا وفي الطاقم التدريبي يعلمون أنه سيقدم مباراة مماثلة، كانت مسألة وقت وحسب. لم يفاجئني الأمر وقد تحقق ذلك في الليلة التي كنا في أمس الحاجة إليه. هذا هو ستيف. إنه منافس لا مثيل له. إنه يحب اللحظات الكبيرة. كان رائعاً».

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