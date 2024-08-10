قضية المصارعة الهندية فوجات تصل إلى «كاس»

المصدر: باريس - د ب أ

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أعلنت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) أنها ستعقد جلسة استماع بشأن قضية المصارعة الهندية فينيش فوجات بعد استبعادها من منافسات المصارعة في أولمبياد باريس بسبب زيادة وزنها في فئة 50 كيلوغراماً للسيدات صباح يوم مباراة تحديد الفائزة بالميدالية الذهبية.

هدف

وترغب فوجات في الحصول على ميدالية فضية مشتركة، فيما ذكرت كاس أنه من المتوقع اتخاذ قرار قبل نهاية دورة باريس.

كانت فوجات، التي لم تكن مصنفة، قد تأهلت لنهائي تلك المنافسات الأربعاء بعد فوزها بثلاث مباريات يوم الثلاثاء الماضي، لتصبح أول مصارعة هندية تلعب من أجل حصد ميدالية ذهبية في الأولمبياد.

وفازت فوجات، بطلة ألعاب الكومنولث ثلاث مرات، على اليابانية يوي سوساكي، المصنفة الأولى عالمياً وبطلة أولمبياد طوكيو 2020، في الدور الأول.

ورغم ذلك، في صباح يوم مباراة تحديد الفائزة بالميدالية الذهبية، كانت اللاعبة الهندية تزيد بمقدار 100 جرام على الوزن المسموح به وهو 50 كيلوغراماً.

ضجة

وبناء على ذلك، تواجدت الكوبية يوسنيليس جوزمان مكان فوجات في المباراة النهائية، حيث اكتفت جوزمان بالحصول على الميدالية الفضية، عقب خسارتها أمام الأمريكية سارة هيلدبراندت. وقدم الوفد الهندي احتجاجاً للاتحاد الدولي للمصارعة، غير أنه لم يتم قبوله.

وتسببت تلك القضية في إثارة ضجة كبيرة، وخاصة بسبب التدابير التي اتخذت لمساعدة فوجات على إنقاص وزنها، والتي تضمنت قص شعرها. حتى أنها نُقلت إلى المستشفى بسبب خطر الجفاف.

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