إسبانيا تتوج بذهبية كرة القدم بأولمبياد باريس على حساب فرنسا

المصدر: البيان

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توج المنتخب الإسباني بذهبية كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، عقب فوزه على مضيفه الفرنسي بنتيجة 5-3، وذلك في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب بارك دي برينس"حديقة الأمراء" في نهائي المسابقة.

وتفوق المنتخب الإسباني على نظيره الفرنسي في الشوط الأول بنتيجة 3-1، قبل أن يعود المنتخب الفرنسي للمباراة في اللحظات الحاسمة ويدرك التعادل 3-3، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، نجح فيهما "الماتادور" في حسم نتيجة اللقاء لصالحه.

أحرز أهداف المنتخب الإسباني كل من: فيرمين لوبيز في الدقيقتين "18، 25"، و أليكس باينا "28"، وسيرجيو كاميلو في الدقيقتين"100"، 120"، بينما سجل إنزو ميلوت هدفاً أول لفرنسا في الدقيقة "11"، وأضاف مغناس أكليوش الهدف الثاني لمنتخب "الديوك" في الدقيقة "78"، وسجل جون فليب الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة "90".

ونجح المنتخب الإسباني في تحقيق هدفه بالفوز بالميدالية الذهبية الثانية بعدما توج بها في نسخة 1992.

وخاض منتخب إسبانيا 6 مباريات سجل خلالها 5 انتصارات وخسر واحدة وسجل 16 هدفًا.

وعلى مدار تاريخ الدورات الأولمبية نجح 19 منتخباً في التتويج بالميدالية الذهبية الذهبية في منافسات كرة القدم.

ويعتبر منتخب المجر الأكثر تتويجًا بالميدالية الذهبية في الأولمبياد لكرة القدم برصيد 3 مرات ثم يأتي الأرجنتين وإنجلترا والإتحاد السوفيتي واورجواي برصيد لقبين لكل منهم.

فيما حصد 13 منتخباً الميدالية الذهبية مرة واحدة وهم ،البرازيل، يوغوسلافيا، بولندا، ألمانيا، نيجيريا، فرنسا، إيطاليا، السويد، بلجيكا، تشيكوسلوفاكيا، المكسيك، كندا، الكاميرون.

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