أرشاد نديم يحرز أول ذهبية في مسابقة فردية لباكستان في تاريخ مشاركاتها الأولمبية

المصدر: أ ف ب

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أحرز أرشاد نديم أول ذهبية في مسابقة فردية لباكستان في تاريخ مشاركاتها الأولمبية، بعد تتويجه بلقب رمي الرمح في ألعاب باريس 2024.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، رمى نديم رقماً أولمبياً بلغ 92.97 متراً، متقدّماً على الهندي نيراج شوبرا حامل لقب نسخة طوكيو الأخيرة (89.45 م) والغرينادي أندرسون بيترز (88.54 م).

وجاءت ذهبيات باكستان الثلاث السابقة في رياضة الهوكي أعوام 1960، 1968 و1984.

كما هي أوّل ميدالية لباكستان من جميع المعادن منذ أولمبياد برشلونة 1992.

وكان نديم أصبح أوّل رياضي باكستاني يبلغ نهائياً أولمبياً في ألعاب القوى.

وتفوّق الخميس على رقمه الشخصي بأكثر من خمسة أمتار، ليهزم صديقه الهندي شوبرا الذي فاز عليه في بطولة العالم في بودابست.

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