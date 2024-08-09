التونسي فراس القطوسي يتأهل إلى نصف نهائي التايكوندو في أولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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تابع التونسي فراس القطوسي المصنف سادساً مشواره الناجح الجمعة في وزن -80 كلغ في رياضة التايكوندو المقامة في القصر الكبير ببلوغه نصف النهائي في الألعاب الاولمبية في باريس 2024.

وتغلب القطوسي على الدنماركي إدي هرنيتش الرابع عشر 2-0 (0-0، 6-0) الذي كان بلغ ربع النهائي بفوزه على المصري سيف عيسى الثالث 2-0 (6-5، 5-0).

انتهت الجولة الاولى بالتعادل، قبل أن يفرض اللاعب التونسي هيمنته على الثانية من دون أن يمنح لمنافسة فرصة اصابته، فخرج فائزاً بالنزال.

ويواجه القطوسي في نصف النهائي الاميركي سي جيه نيكولاس المصنّف ثانيا والذي بات العام الماضي أول رياضي من الولايات المتحدة يحرز ميدالية في بطولة العالم منذ 2009 (ستيفن لوبيز ومارك لوبيز) مع فضية وزن -80 كلغ.

ويسعى القطوسي صاحب ذهبيتي جائزة الصين الكبرى 2023 والألعاب الإفريقية العام الحالي في غانا إلى اعتلاء منصة التتويج في باريس واهداء بلاده رابع ميدالية اولمبية في التايكوندو بعد محمد خليل الجندوبي صاحب فضية وبرونزية في طوكيو وباريس توالياً وأسامة الوسلاتي حامل برونزية -80 كلغ في ريو 2016.

وفي وزن -67 كلغ لدى السيدات، لم يكن النجاح حليف المصرية آية شحاتة التاسعة في ربع النهائي اذ خسرت بصعوبة أمام البلجيكية سارة الشعري المصنفة أولى عالميا 2-0 (0-0، 0-1).

وقالت الشابة البالغة 21 عاماً صاحبة ذهبية بطولة إفريقيا المؤهلة لباريس بعد فوزها في دور الـ 16 "الألعاب الأولمبية تجربة مختلفة. تصنيفي الرقم 9 عالمياً، لكن في الالعاب الاولمبية كل المتأهلات الـ16 تكون مستوياتهم متقاربة. آمل في الوصول إلى ميدالية".

ولم تكن حال الأردنية جوليانا الصادق المصنفة ثانية أفضل اذ خسرت في الوزن ذاته بصعوبة أمام الصينية سونغ جي السابعة وصاحبة الميدالية الذهبية في الالعاب الآسيوية 2022 بنتيجة 1-2 (0-0، 2-3، 1-2).

وبعد انتهاء الجولة الاولى بالتعادل، خسرت الاردنية الثانية بشق الانفس في الثواني لاخيرة بعدما كانت متقدمة 2-0، إلا انّ الصينية وجهت لها تسديدة على الرأس طلبت مدربتها التأكد منها عبر الاعادة بالفيديو، منحتها ثلاث نقاط والفوز.

انتهت الجولة الثالثة الحاسمة لصالح الصينية السابعة وصاحبة الميدالية الذهبية في الالعاب الآسيوية 2022، لتخرج فائزة وتتأهل إلى نصف النهائي.

وتخوض الصادق مغامرتها الثانية في الالعاب الاولمبية، وباتت في ديسمبر 2022 اول اردنية وعربية تحتل المركز الاول في التصنيف العالمي بعد فوزها بجائزة السعودية الكبرى.

كما أصبحت أول اردنية تفوز بذهبية في التايكوندو في الألعاب الآسيوية في إندونيسيا عام 2018 (57-67 كلغ).

وكان الأردني صالح الشرباتي، المصنف خامساً وحامل فضية طوكيو قبل ثلاث سنوات، خسر في دور الـ16 في وزن -80 كلغ.

اعتبرت خسارته أمام الشاب البرازيلي هنريكي ماركيس رودريغيس الثاني عشر في أول مشاركة أولمبية له 0-2، مفاجأة كبيرة بعدما كان مرشحاً لحصد ميدالية.

وسار الشرباتي (25 عاماً) باحرازه فضية وزن -80 كلغ في طوكيو صيف 2021، على خطى مواطنه أحمد أبو غوش الذي دخل التاريخ الاولمبي من أوسع أبوابه في ألعاب ريو دي جانيرو 2016، بفوزه بأول ميدالية على الاطلاق في تاريخ المملكة وكانت ذهبية وزن -68 كلغ في منافسات التايكوندو أيضاً.

خسر الشرباتي في الجولة الاولى (1-4)، وتقدم في الثانية بفارق مريح على بُعد ثوان من النهاية (12-5)، لكن خمس انذارات جعلته يخسر النزال 0-2.

عبّر الأردني عن خيبة امله لقناة "بي إن سبورتس"، قائلاً "لا نصيب لدي، تعبت كثيراً كي أصل الى هذه المرحلة، وكان حلمي أن أحقق ذهبية اليوم، لكن لا نصيب".

وتابع "الجولة الثانية كنت متقدماً بفارق كبير لكن الانذارات الخمس جعلتني اخسرها. أي لاعب يرى خصمه معه أربع انذارات يسعى لجره الى انذار خامس كي يخلد الى الراحة".

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