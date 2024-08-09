المصري أحمد الجندي يتأهل لنهائي الخماسي الحديث ويحطم رقماً أولمبياً

المصدر: وكالات

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تأهل المصري أحمد الجندي لنهائي مسابقة الخماسي الحديث بأولمبياد باريس 2024، عقب احتلاله المركز الأول في نصف النهائي للمجموعة الأولى بعد انتهاء منافسات الليزر رن وركوب الخيل والسباحة والسلاح.

وشهدت المسابقة تحطيم الرقم القياسي الأولمبي في مسابقة الليزر رن وفي مجموع النقاط الكلي.

وحطم الجندي الرقم الأولمبية من حيث مجموع النقاط الكلي حيث حصد 1516 نقطة ليكسر رقم البريطاني جو شونج الذي كان سجل 1482 نقطة- ولكنه لازال سيخوض منافسات الدور قبل النهائي في المجموعة الثانية.

كما حطم التشيكي مارتن فلاخ الرقم القياسي في مسابقة الليزر رن بعدما سجل 713 نقطة في زمن 9 دقائق و46ر47 ثانية، ليكسر الرقم الأولمبي الذي سجله في أولمبياد طوكيو 2020 حيث كان حصل على 670 نقطة في مسافة أطول.



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