توقيف مصارع مصري في أولمبياد باريس على خلفية اتهامات بالاعتداء الجنسي

المصدر: وكالات

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قال ممثلو الادعاء الفرنسي، اليوم الجمعة، إن مصارعاً مصرياً أولمبيا جرى توقيفه في باريس على خلفية اتهامات بالاعتداء الجنسي.

تم اعتقال الرياضي البالغ من العمر 26 عاما في وقت مبكر يوم الجمعة بعد ملامسة امرأة خارج مقهى في باريس، وفقاً لبيان من مكتب المدعي العام في العاصمة الفرنسية.

لم يذكر المكتب اسم المصارع، لكنه قال إنه ولد في مصر وإنه في باريس للمنافسة في دورة الألعاب الأولمبية.

لم يرد الاتحاد المصري للمصارعة على طلب للتعليق حتى اللحظة.

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