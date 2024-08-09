وزير الرياضة المصري: كل الاتحادات ستحاسب عقب نهاية أولمبياد باريس

المصدر: البيان

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نتائج البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024 لم ترق إلى الطموح المتوقع بالاكتفاء بميدالية وحيدة قبل 3 أيام على ختام الألعاب الأولمبية.

وما زاد الأوجاع الهزيمة المدوية التي تلقاها منتخب الفراعنة الأولمبي لكرة القدم من نظيره المغربي بسداسية نظيفة في لقاء حسم الميدالية البرونزية بين المنتخبين أمس الذي ابتسم لصالح المغرب عن جدارة واستحقاق.

هذا الاخفاق دفع وزير الرياضة المصري أشرف صبحي للتعليق، حيث قال لوسائل إعلام محلية: كل الاتحادات ستحاسب عقب نهاية أولمبياد باريس 2024، على كل النتائج التي حدثت.

وأضاف وزير الرياضة: الدولة وفرت للاتحادات كل الدعم المالي والفني على مدار ثلاث سنوات، ومن أخفق سيحاسب وسيتم دعم الناجح.

وأكمل وزير الرياضة: لا أحد فوق الحساب، وسيتم مراجعة أوجه صرف المبالغ المالية المخصصة لإعداد اللاعبين وهل تم صرفها بشكل صحيح.

واختتم وزير الرياضة تصريحاته، قائلا: يتم حاليا إعداد تقارير شاملة عن جميع الألعاب التي شاركت في أولمبياد باريس 2024.

من جانبه، حسم إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مصير البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي بعد الخسارة أمام المغرب بسداسية نظيفة في أولمبياد باريس.

وقال الكومي في تصريحات إعلامية: المنتخب الأولمبي يمتلك واحد من أفضل المدربين الذين عملوا في الكرة المصرية، شاء من شاء وأبى من أبي، وتمكن الوصول إلى نصف النهائي بلاعبين لا يشاركوا بشكل أساسي مع أنديتهم.

وواصل: المنتخب تمكن من الصعود إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ 60 عامًا، وحجم الطموح وحلم الفوز بميدالية زاد مع المنتخب، قبل أن نواجه فرنسا التي تضم كوكبة من النجوم في أكبر الدوريات الأوروبية، وكان يفصلنا عن اللعب على الذهب 8 دقائق فقط، لكن أخطاء ساذجة تسببت في عودة منتخب المغرب.

وشدد: اللاعبون خاضوا مباراتين بوقتين إضافيين خلال 6 أيام، مما يساوى 3 مباريات في 6 أيام، المنافسة على الميدالية إنجاز ما بعده إنجاز، وبالتأكيد أن الإجهاد وإصابة زيزو وإيقاف عمر فايد من الأسباب التي تسببت في الخسارة الكبيرة أمام المغرب، رغم أن ذلك لا يوجد له مبرر.

وواصل: الجماهير كانت ستشكر اللاعبين حال الخسارة بفارق هدف واحد فقط، لكن الهزيمة بستة أهداف تسببت في حسرة ومرارة في قلوبنا كمشجعين ومسؤولين.

واختتم الكومي تصريحاته: كمسؤول لا أملك إلا الاعتذار لكل الناس، وليس من عادتي الاختباء، واعتذر في حالة الخطأ، لكن لا بد ألا نهدم المعبد لأن من هذا الجيل سينضم للمنتخب الأول، وسيقودوا الكرة المصرية في المستقبل.

يذكر أن عقد ميكالي مع اتحاد الكرة انتهى أمس الخميس، بنهاية مشوار المنتخب في أولمبياد باريس 2024، حيث من المقرر أن يعقد جلسة مع المسؤولين لحسم مستقبله مع الكرة المصرية.

وانطلقت منافسات أولمبياد باريس 2024 في 26 يوليو الماضي، وتستمر حتى 11 أغسطس الجاري، في حين حققت البعثة المصرية ميدالية وحيدة عن طريق محمد السيد بطل منتخب السلاح.

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