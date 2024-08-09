الجزائري سجاتي يتألق في أولمبياد باريس ويتأهل إلى نهائي 800 متر

المصدر: وكالات

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بلغ الجزائري جمال سجاتي نهائي سباق 800 م الجمعة في منافسات ألعاب القوى ضمن أولمبياد باريس 2024، فيما أخفق مواطنه محمد علي قواند وانتهى مشواره عند الدور نصف النهائي.

وتصدر سجاتي، ابن الـ 25 عاماً الحائز على الفضية في مونديال 2022 في يوجين، المجموعة الأولى من الدور نصف النهائي بعدما سجل 1:45.06 دقيقة، متقدماً على البوتسواني تشيبيسو ماساليلا المتأهل معه عن هذه المجموعة.

ويحضر سجاتي الى باريس مكللاً بإنجازات عديدة في لقاءات وبطولات عالمية في سباق 800 متر. حطّم الرقم الوطني لتوفيق مخلوفي في لقاء باريس الماسي مسجلاً 1:41.56 دقيقة، وأصبح ثالث أسرع رجل في تاريخ السباق بعد الكيني ديفيد روديشا (1:40.90 د) والدنماركي ويلسون كيبكيتير (1:41.11 د). بعدها بخمسة أيام في لقاء موناكو الماسي، حقق فوزاً ثانياً لافتاً وحسّن رقمه مسجلاً 1:41.46 د.

وبعدما حجز مقعده في نصف النهائي عبر الدور الاستدراكي، انتهى مشوار قواند الجمعة بانهائه مجموعته الثانية في المركز الثامن الأخير بعدما سجل 1:46.52 دقيقة.

ويتأهل إلى النهائي صاحبا المركزين الأولين في كل من المجموعات الثلاث إضافة إلى صاحبي أفضل زمنين من بعد المتأهلين الستة.

ويقام النهائي السبت من دون حامل اللقب الكيني إيمانويل كورير الذي فشل حتى في التأهل إلى ألعاب باريس بعدما أخفق في تجارب انتقاء منتخب بلاده إلى النسخة الثالثة والثلاثين من الألعاب الصيفية.

وسيمثل كينيا في النهائي إيمانويل وانيونيي الذي تصدر مجموعته الثالثة في نصف النهائي أمام الأميركي برايس هوبيل، فيما أخفق مواطنه وايكليف كينيامال بحلوله ثالثاً في المجموعة الثانية خلف المتأهلين الكندي ماركو أروب والفرنسي غابريال توال.

وكان البريطاني ماكس بورغين والإسباني من أصل مغربي محمد العطاوي المتأهلين كصاحبي أفضل زمنين في المجموعات الثلاث.

وتتصدر الولايات المتحدة سجل ذهبيات هذا السباق بثماني، أمام كينيا (6) وبريطانيا (6)، لكن فوزها الأخير يعود إلى 1972 في ميونيخ عبر دايف واتل، فيما ذهبت الألقاب الأربعة الأخيرة لصالح كينيا.

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