التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يتطلع منتخبا فرنسا وإسبانيا للتتويج بالميدالية الذهبية من خلال الفوز في نهائي دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

تُجرى المباراة النهائية اليوم الجمعة، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، والسابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على ملعب "حديقة الأمراء".

ونشرت شبكة "Squawka" العالمية التشكيل المتوقع للمنتخبين، في هذا اللقاء المرتقب.

تشكيل فرنسا المتوقع

حراسة المرمى: جيلوم ريستيس

خط الدفاع: لويك بادي، كاستيلو لوكيبا، كيليان سيلديليا، أدريان تروفيرت

خط الوسط: مانو كوني، إينزو ميلوت، يوريس شوتارد

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت، جون ماتيتا، مايكل أوليس

تشكيل إسبانيا المتوقع

حراسة المرمى: أرناو تيناس

خط الدفاع: مارك بوبيل، إريك جارسيا، باو كوبارسي، خوان ميراندا

خط الوسط: أليكس باين، بابلو باريوس، إيمار أوروز

خط الهجوم: فيرمين لوبيز، سيرجيو جوميز، آبيل رويز

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