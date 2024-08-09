القناة الناقلة لمباراة فرنسا ضد إسبانيا في نهائي كرة القدم بأولمبياد باريس 2024

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تتوجه الأنظار مساء اليوم الجمعة، إلى ملعب حديقة الأمراء في باريس، حيث يُقام نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، بين منتخب فرنسا ومنتخب إسبانيا.

موعد المباراة

تبدأ المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تأهل الفريقين إلى النهائي

تأهل المنتخب الفرنسي إلى النهائي، بعد فوزه على منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة استمرت لأكثر من 120 دقيقة.

ووصل المنتخب الإسباني إلى النهائي بعد إقصائه للمنتخب المغربي، بهدفين مقابل هدف.

القنوات الناقلة

تُعد قنوات "beINSPORTS" القطرية هي الناقل الحصري لأولمبياد باريس في الشرق الأوسط، ويبث اللقاء على قناة "beIN Sports HD 1"، بصوت المعلق العماني عامر الخوذيري.

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