سفيان رحيمي يسجل أرقاماً قياسية مذهلة في أولمبياد باريس 2024

المصدر: تقرير - سارة عبدالباقي

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قدم سفيان رحيمي نجم منتخب المغرب ونادي العين، أداءً استثنائياً في أولمبياد باريس 2024، حيث حقق العديد من الأرقام القياسية.

وخلال أولمبياد باريس 2024، التي شهدت إحراز منتخب المغرب للميدالية البرونزية، أثبت سفيان رحيمي مكانته كأحد أبرز اللاعبين في تاريخ الأولمبياد، وقدم رحيمي أداءً مذهلاً، ليبرهن على قوته ويعزز مكانته كأحد أعظم نجوم كرة القدم، ويكتب اسمه بحروف ذهبية في سجل البطولة.

هداف البطولة

سجل رحيمي 8 أهداف، ليصبح هداف أولمبياد باريس 2024، متساوياً مع الأسطورة المصرية مصطفى رياض، بعد 60 عاماً.

الهداف التاريخي للمغرب

أصبح رحيمي الهداف التاريخي للمغرب في الأولمبياد، وأول لاعب عربي وإفريقي يتوج بجائزة هداف المسابقة.

تألق في جميع المباريات

سجل رحيمي في كل مباريات البطولة، وهو إنجاز لم يسبقه إليه أي لاعب عربي منذ تعديل قانون الأولمبية لكرة القدم.

إنجاز قاري عالمي

رحيمي هو أول لاعب في تاريخ الأولمبياد يسجل في فرق من 5 قارات مختلفة خلال نسخة واحدة.

وقاد رحيمي منتخب المغرب في مباراة تحديد المركز الثالث، للفوز على نظيره المصري 6-0، وحصد أسود الأطلس الميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخه.

وسجل رحيمي هدفين في المباراة، بينما أضاف كل من عبد الصمد الزلزولي، وأكرم نكاش، وبلال الخنوس، وأشرف حكيمي هدفاً لكل منهم.

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