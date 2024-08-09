سفيان رحيمي يثبت أقدامه كأفضل هداف في أولمبياد باريس 2024

المصدر: البيان

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أظهر سفيان رحيمي، نجم المنتخب المغربي الأولمبي، ونادي العين، تفوقاً كبيراً في سباق الهدافين خلال أولمبياد باريس 2024، متقدماً بفارق مريح عن أقرب منافسيه.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، التي أقيمت في مدينة نانت، قاد رحيمي منتخب أسود الأطلس إلى فوز كبير على المنتخب المصري بنتيجة 6-0، وقاد المغرب للفوز بالميدالية البرونزية.

ودخل رحيمي المباراة برصيد 6 أهداف، وكان بالفعل في صدارة ترتيب الهدافين، وأضاف إلى رصيده هدفين جديدين في الدقيقتين 26 و64، ليصل مجموع أهدافه إلى 8.

ومع هذا الأداء الرائع، اتسع الفارق بين رحيمي وأقرب منافسيه في قائمة الهدافين إلى 4 أهداف، ويواجه كل من فيرمين لوبيز نجم المنتخب الإسباني، وجان فيليب ماتيتا، مهاجم المنتخب الفرنسي، صعوبة كبيرة في اللحاق به، حيث توقفت حصيلتهما عند 4 أهداف لكل منهما.

ويتبقى لكل من لوبيز وماتيتا فرصة واحدة في المباراة النهائية، التي ستجمع بين المنتخبين الإسباني والفرنسي، اليوم الجمعة، لكن يبدو أن مهمة اللحاق برحيمي ستكون صعبة جداً.

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