انتقد دور الأندية.. ميكالي يكشف عن أسباب الخسارة الكبيرة لمصر ضد المغرب

المصدر: البيان

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كشف روجيريو ميكالي، مدرب المنتخب المصري الأولمبي، عن بعض العوامل التي ساهمت في هزيمة الفريق الثقيلة أمام المغرب في مباراة تحديد المركز الثالث بأولمبياد باريس 2024.

وخسر الفراعنة المباراة بنتيجة 6-0، مما أضاع عليهم فرصة الفوز بالميدالية البرونزية.

وقال ميكالي إن "الإرهاق وإصابة اللاعبين الأساسيين كانا من أبرز الأسباب وراء هذه الخسارة القاسية."

وتابع مدرب المنتخب الأولمبي، "هذه العوامل كانت لها تأثير كبير على أدائنا في المباراة."

كما ألقى ميكالي اللوم على الأندية المصرية التي رفضت الاستغناء عن لاعبيها الكبار للمشاركة في الأولمبياد، حيث قال، "طلبنا ضم لاعبين مهمين، لكن الأندية تمسكت بهم لحسم لقب الدوري."

وأضاف، "المحترفون مثل محمد صلاح، مصطفى محمد، وتريزيجيه لم يتمكنوا من الانضمام إلى المنتخب الأولمبي، وهو ما أثر علينا."

ومع ذلك، أشاد ميكالي بأداء أحمد السيد زيزو ومحمد النني، قائلاً، "كانا إضافة رائعة للفريق، وأشكرهما على جهودهما المميزة خلال البطولة."

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