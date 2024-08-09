من الذهب إلى البرونز.. ارتفاع حصيلة الميداليات العربية في أولمبياد باريس 2024

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تستحوذ الألعاب الأولمبية على اهتمام واسع من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول العربية التي تشارك ببعثات كبيرة في كل دورة.

انطلقت دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس حاليًا، في 26 يوليو الماضي، وتستمر حتى 11 أغسطس الجاري، بمشاركة رياضيين من جميع أنحاء العالم.

حتى الآن، حققت الدول العربية في أولمبياد باريس 2024 ثمان ميداليات، موزعة على ست دول هي المغرب، الجزائر، البحرين، تونس، الأردن، مصر.

فازت الجزائرية كايليا نمور بالميدالية الذهبية في الجمباز الإيقاعي، وأحرزت البحرينية وينفريد موتيل يافي ذهبية في ألعاب القوى، بينما توج المغربي سفيان البقالي بذهبية في ألعاب القوى، وحقق المصري محمد السيد برونزية في رياضة البارزة، ونال التونسي فارس فرجاني فضية في المبارزة، وحصل مواطنه محمد خليل جندوبي على برونزية في التايكوندو.



وأضاف منتخب المغرب الأولمبي لكرة القدم، أمس الخميس، الميدالية السابعة للعرب، بعدما أحرز برونزية على حساب مصر، ثم زاد الأردني زيد مصطفى من الحصيلة العربية بالميدالية الثامنة بعد حصوله على فضية في التايكوندو.

جدول ترتيب الميداليات العربية في أولمبياد باريس 2024

يتصدر المغرب قائمة الدول العربية في أولمبياد باريس 2024 بذهبية سفيان البقالي، وبرونزية منتخب كرة القدم.

وتحتل الجزائر والبحرين المركز الثاني بذهبية لكل منهما، وتأتي تونس في المركز الرابع بفضية وبرونزية، ثم الأردن في المركز الخامس بفضية، وأخيرًا مصر في المركز السادس ببرونزية واحدة.

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